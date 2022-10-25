Thông tin MỚI vụ thầy giáo đánh bầm tím mông học sinh: Nhà trường ra quyết định tạm đình chỉ

Xã hội 25/10/2022 10:40

Liên quan tới vụ thầy giáo đánh học sinh lớp 4 bầm tím mông ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, mới đây phía nhà trường đã đưa ra hình thức kỷ luật là tạm đình chỉ với người này.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động ngày 25/10, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) vừa ra Quyết định về việc tạm đình chỉ công tác chuyên môn 15 ngày đối với ông Phạm Trường C., giáo viên chủ nhiệm lớp 4A2 của trường, để chờ kết quả xử lý kỷ luật.

Việc tạm đình chỉ công tác chuyên môn đối với ông Phạm Trường C. liên quan đến sự việc gia đình em H.T. tố em bị thầy C. dùng thước kẻ đánh nhiều lần khiến vùng mông bị bầm tím.

Ngày 24/10, ông Lê Thanh Kính, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Đức, cho biết trong tiết học chiều ngày 21/10, nam giáo viên chủ nhiệm lớp 4A2 thấy một nam sinh thổi bong bóng rồi bóp nổ nên đã nhắc nhở, doạ em này "nếu tiếp tục nghịch sẽ đánh 100 cây". Khi ông vừa quay lên bảng thì em này tiếp tục bóp nổ bong bóng.

Thông tin MỚI vụ thầy giáo đánh bầm tím mông học sinh: Nhà trường ra quyết định tạm đình chỉ - Ảnh 1

Mông của em H.T bị bầm tím do thầy giáo đánh - Ảnh: Báo Người Lao Động 

Thầy giáo đã bắt nam sinh nằm lên bàn, lấy thước gỗ dùng dạy học đánh 3-4 cái vào mông. Em này đi học về kể lại sự việc, người mẹ kiểm tra và phát hiện mông của con có vết bầm tím lớn nên đã chụp ảnh lại.

Trước đó như báo VnExpress đã đưa tinvề vụ việc, ngày 24/10, ông Lê Thanh Kính - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Đức cho biết, trong tiết học chiều ngày 21/10, nam giáo viên chủ nhiệm lớp 4A2 thấy một nam sinh thổi bong bóng rồi bóp nổ nên đã nhắc nhở, doạ em này "nếu tiếp tục nghịch sẽ đánh 100 cây". Khi ông vừa quay lên bảng thì em này tiếp tục bóp nổ bong bóng.

Thầy giáo đã bắt nam sinh nằm lên bàn, lấy thước gỗ dùng dạy học đánh 3-4 cái vào mông. Em này đi học về kể lại sự việc, người mẹ kiểm tra và phát hiện mông của con có vết bầm tím lớn nên đã chụp ảnh lại.

Thông tin MỚI vụ thầy giáo đánh bầm tím mông học sinh: Nhà trường ra quyết định tạm đình chỉ - Ảnh 2
Ngôi trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo VnExpress

Theo ông Kính, ngay sau đó, thầy giáo đã đến nhà xin lỗi và được gia đình nam sinh đồng ý bỏ qua. Tuy nhiên, sáng nay, phụ huynh đến trường phản ánh sự việc và yêu cầu đổi giáo viên. Người dì của em này cũng đăng bức ảnh chụp vết thương của cháu lên mạng xã hội.

"Giáo viên thiếu kiềm chế cảm xúc, dù bất kỳ lý do gì cũng sai. Việc cấp bách nhất là lo ổn định tâm lý cho học sinh, để em tiếp tục đến trường" - ông Kính nói.

Ông Kính cũng cho biết đã yêu cầu Ban giám hiệu trường Tiểu học Lê Quý Đôn tạm đình chỉ công tác thầy giáo này để làm rõ sự việc và xử lý trách nhiệm. Nam giáo viên đã có 30 năm dạy học.

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