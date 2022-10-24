Liên quan đến vụ nam thanh niên đổ xăng thiêu bạn gái vì níu kéo tình cảm không thành, mới đây VKS truy tố Nguyễn Lê Anh Cường (sinh năm 1999) giết người mang tính côn đồ.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM cho biết, VKSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Lê Anh Cường (sinh năm 1999) giết người mang tính côn đồ và chuyển hồ sơ qua tòa án cùng cấp để xét xử. Cáo trạng nêu đầu năm 2019, Cường được thuê làm tài xế xe tải chở rau củ quả cho gia đình anh TVĐ. Quá trình làm việc, Cường quen biết và có quan hệ tình cảm yêu đương với chị TTTN cùng tuổi là em ruột anh Đ ở chung nhà tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Tuy nhiên đến 17/12/2021, chị N đề nghị chia tay.

Ảnh minh họa: Báo VietNamNet Chiều 18/12/2021, khi đang bán trái cây tại ngã tư Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Cường nhắn tin qua Facebook cho chị N hẹn gặp để nói chuyện. Tuy nhiên bị từ chối dứt khoát, Cường nhắn tin đe dọa: “Được anh không tiếp tục nữa! Anh cho nhà em biết bản lĩnh của anh dám nói là làm. Anh từng nói em không em anh cũng không cần mạng này nữa” và “Có chết thì chết chung chứ có sao đâu”. Chị N sợ Cường hành động như đe dọa nên chụp màn hình tin nhắn gửi cho chị ruột. Còn Cường sau đó nhắn tin cho anh Đ xin phép đến nhà nói chuyện với chị N. anh Đạt đồng ý. Khoảng 19 giờ Cường đi xe máy đến trên đường đi ghé Trạm xăng dầu đổ đầy bình và mua 10.000 đồng đổ vô chai 500ml mang theo. Khi đến Cường đặt chai đựng xăng cạnh chậu cây gần ghế đá. Do chị N đang tắm nên Cường lên phòng chị tại lầu 1 ngồi chờ.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, đến tối cùng ngày Cường chạy xe máy đến nhà chị N. nhằm níu kéo chuyện tình cảm. Khi gặp N., cả hai nói chuyện được một lúc thì N. bỏ vào nhà. Lúc này, Cường lấy chai xăng mang theo đổ lên người bạn gái, châm lửa đốt. Phát hiện vụ việc, người dân chạy đến dập lửa, đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Nhận tin báo, Công an H.Hóc Môn phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, đồng thời bắt khẩn cấp nghi phạm đổ xăng đốt bạn gái. “Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên chúng tôi bàn giao hồ sơ và nghi phạm cho Phòng PC01 Công an TP.HCM điều tra, xử lý theo thẩm quyền”, lãnh đạo Công an H.Hóc Môn cho hay.

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