Liên quan tới vụ nam thiếu niên 13 tuổi bị đâm tử vong sau khi đến điểm hẹn, lực lượng chức năng cho biết đã bắt giữ được 5 nghi phạm chính của vụ án.

Theo thông tin từ báo Lao Động, nhóm đối tượng bị công an bắt giữ gồm: N.T.T (14 tuổi), Nguyễn Minh Hiếu (17 tuổi), Đoàn Văn Khang (17 tuổi) và Nguyễn Hoàng Bảo Khiêm (16 tuổi) đều ngụ phường Hố Nai, TP Biên Hòa và Trần Văn Luân (17 tuổi, ngụ phường Trảng Dài).

5 nghi phạm bị bắt giữ tại cơ quan chức năng - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo điều tra ban đầu, tối 22/10, N.T.T có mâu thuẫn với Nguyễn Đồng Hiệp (ngụ P.Trảng Dài) nên đã nhắn tin cho Hiệp, hẹn đến đường hẻm ở Khu phố 4C, phường Trảng Dài để nói chuyện.

Sau đó Hiệp dùng xe máy chở em C.H.T. đến điểm hẹn, còn N.T.T gọi thêm các đối tượng: Hiếu, Khang, Khiêm, Luân chuẩn bị dao bấm, mã tấu cùng đến điểm hẹn để gặp Hiệp và em C.H.T.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án - Ảnh: Báo VietNamNet

Theo thông tin từ báo Thanh Niên cho biết thêm, sau khi tới nơi đã hẹn nhau đôi bên đã xảy ra lời qua tiếng lại dẫn tới ẩu đả. Nạn nhân C.H.T (13 tuổi) bị đâm 1 nhát vào vùng bụng, 2 nhát vào khuỷu tay và cổ tay, gục ngay tại chỗ. Do vết thương quá nặng nên T. sau đó tử vong tại bệnh viện.

Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Công an TP.Biên Hoà đã truy bắt nhanh nhóm nghi phạm đã đâm chết em T., thu giữ một số dao, kiếm, mã tấu.

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