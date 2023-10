Mâu thuẫn trên mạng xã hội, thiếu niên 13 tuổi vừa đến điểm hẹn đã bị đánh hội đồng tới chết.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào ngày 23/10, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Công an TP Biên Hoà lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera, truy xét nhóm đối tượng liên quan cái chết của em C.V.T (13 tuổi, ngụ phường Trảng Dài).

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn trên mạng xã hội, một nhóm thiếu niên hẹn em T. ra chợ Thanh Hoá, phường Trảng Dài nói chuyện. Khoảng 20 giờ tối 22/10, T. ra địa điểm thì bị nhóm trên lao vào đánh hội đồng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Tiếp đó, một người trong nhóm dùng dao bấm đâm T. một nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ cho biết thêm, sau khi thấy T. ôm vết thương gục bên đường, người dân liền hỗ trợ đưa em vào bệnh viện cấp cứu nhưng em đã qua đời sau đó do vết thương quá nặng.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an TP Biên Hòa đã đến hiện trường tổ chức khám nghiệm, trích xuất camera an ninh và lấy lời khai những người liên quan để truy bắt người gây án.

