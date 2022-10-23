Va chạm mạnh với xe cứu hỏa, nữ sinh 16 tuổi tử vong thương tâm: Hiện trường chiếc xe máy hoàn toàn bị biến dạng

Xã hội 23/10/2022 15:54

Mới đây trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một nữ sinh trung học phổ thông tử vong thương tâm.

Theo thông tin từ báo VietNamNet vào khoảng 10h sáng nay (23/10), tại ngã 4 đoạn giao nhau giữa đường tránh phía Tây TP Buôn Ma Thuột và đường Phan Bội Châu, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe cứu hỏa và xe máy khiến một cô gái tử vong tại chỗ, một người khác bị thương.

Va chạm mạnh với xe cứu hỏa, nữ sinh 16 tuổi tử vong thương tâm: Hiện trường chiếc xe máy hoàn toàn bị biến dạng - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo Tiền Phong

Thông tin ban đầu cho biết, xe cứu hỏa BKS 47CD-000.xxx (chưa rõ người điều khiển) đang trên đường đi làm nhiệm vụ chữa cháy. 

Khi đến ngã 4 trên, xe cứu hỏa bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy BKS: 47N3-6999 (chưa rõ người điều khiển) khiến một nữ sinh tử vong tại chỗ, nam thanh niên bị thương được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu. 

Va chạm mạnh với xe cứu hỏa, nữ sinh 16 tuổi tử vong thương tâm: Hiện trường chiếc xe máy hoàn toàn bị biến dạng - Ảnh 2
Chiếc xe máy hoàn toàn bị biến dạng sau va chạm - Ảnh: Báo VietNamNet 

Theo thông tin từ báo Tiền Phong cho biết thêm, nạn nhân được xác định là N.G.H (SN 2006; trú tại tổ 6, thị trấn M’đrắk, huyện M’đrắk). Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

 

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