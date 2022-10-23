Mới đây trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một nữ sinh trung học phổ thông tử vong thương tâm.
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Theo thông tin từ báo VietNamNet vào khoảng 10h sáng nay (23/10), tại ngã 4 đoạn giao nhau giữa đường tránh phía Tây TP Buôn Ma Thuột và đường Phan Bội Châu, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe cứu hỏa và xe máy khiến một cô gái tử vong tại chỗ, một người khác bị thương.
Thông tin ban đầu cho biết, xe cứu hỏa BKS 47CD-000.xxx (chưa rõ người điều khiển) đang trên đường đi làm nhiệm vụ chữa cháy.
Khi đến ngã 4 trên, xe cứu hỏa bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy BKS: 47N3-6999 (chưa rõ người điều khiển) khiến một nữ sinh tử vong tại chỗ, nam thanh niên bị thương được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu.
Theo thông tin từ báo Tiền Phong cho biết thêm, nạn nhân được xác định là N.G.H (SN 2006; trú tại tổ 6, thị trấn M’đrắk, huyện M’đrắk). Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.