Nông Đức Tân có biểu hiện ngáo đá, được cảnh sát đưa vào Bệnh viện II Lâm Đồng điều trị. Tuy nhiên, người này đã nhảy từ lầu 3 xuống trước sự ngỡ ngàng của lực lượng chức năng.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vụ việc xảy ra vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 22/10, khiến nhiều bệnh nhân và người nhà đang thăm nuôi tại Bệnh viện II Lâm Đồng (TP Bảo Lộc) một phen hoảng hốt.

Cụ thể vào thời điểm trên, tại Khoa Nội - Bệnh viện II Lâm Đồng, nam thanh nên tên Nông Đức Tân (23 tuổi, ngụ tại xã Phi Tô, huyện Lâm Hà) có biểu hiện ngáo đá đang được chăm sóc, giám sát của nhân viên y tế và cơ quan công an thì lao ra khỏi phòng, nhảy từ tầng 3 xuống đất.

Sau vụ việc xảy ra, nạn nhân nhanh chóng được các y, bác sĩ Bệnh viện II Lâm Đồng đưa vào cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh. Theo chẩn đoán ban đầu của bệnh viện, Nông Đức Tân bị gãy chân, chấn thương cột sống.

Hiện trường nơi Nông Đức Tân nhảy lầu - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó theo thông tin từ Zing News vào sáng cùng ngày, người dân phát hiện Nông Đức Tân cầm dao đi trên quốc lộ 20, địa phận xã Đại Lào, TP Bảo Lộc, với những biểu hiện bất thường, nghi ngáo đá.

Thấy người đi đường, Tân vung dao dọa chém khiến nhiều người khiếp sợ nên báo công an. Ngay sau đó, Công an xã Đại Lào có mặt khống chế Tân và đưa lên Bệnh viện II Lâm Đồng trong tình trạng nghi phê ma túy.

Hiện, Bệnh viện II Lâm Đồng đã hoàn tất các thủ tục chuyển bệnh nhân Tân đi Bệnh viện Chợ Rẫy tại TP.HCM để tiếp tục điều trị.

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