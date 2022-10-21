Mới đây trên địa bàn tỉnh Nghệ An, người dân tá hỏa khi phát hiện ra một bé trai bị bỏ rơi trong ngõ trên tay cầm bức thư xin lỗi từ người mẹ.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong sáng ngày 21/10, ông Nguyễn Thành Tích, Chủ tịch UBND xã Khánh Hợp (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, chính quyền địa phương đang thông báo tìm cha, mẹ cho trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm lạnh trên địa bàn.

Cháu bé được người dân tìm thấy trong ngõ - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, vào khoảng 19h45 ngày 19/10, trong khi đi thăm người ốm tại xóm Thống Nhất, xã Khánh Hợp, một người dân phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong ngõ.

Cháu bé bị bỏ rơi kèm một lá thư có nội dung "Con nay lỡ duyên, nếu ai có duyên gặp cháu, con mong có thể cưu mang cháu. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm nhưng hoàn cảnh của mẹ không thể nuôi con được. Mẹ mong con một đời bình an, gặp được người tốt".

Bức thư được tìm thấy bên cạnh cháu bé - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Dân Trí cho biết thêm, Sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân, Ủy ban nhân dân xã đã giao Trạm Y tế xã kiểm tra sức khỏe và chăm sóc cháu. Bé trai sức khỏe tốt, thể trạng bình thường. Chính quyền cũng đã đăng tải thông tin công khai để tìm người thân cho cháu nhưng đến thời điểm này chưa nhận được thông tin cụ thể.

Hiện đã có người dân đến xin nhận nuôi cháu bé nhưng việc bàn giao trẻ bị bỏ rơi phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật", ông Nguyễn Thành Tích thông tin.

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