Thông tin MỚI vụ cướp tiệm hàng ở Lạng Sơn: Danh tính của nghi phạm được tiết lộ

Xã hội 21/10/2022 14:04

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng ở Lạng Sơn, mới đây lực lượng chức năng cho biết bước đầu đã tìm ra được danh tính nghi phạm và quá trình gây án cụ thể.

Theo thông tin từ Zing News, mới đây Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ Nguyễn Quang Trường (32 tuổi, trú tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo cơ quan công an, khoảng 13h ngày 20/10, Trường đeo túi xách màu đen đến tiệm vàng ở số 147 Lê Lợi, TP Lạng Sơn, để hỏi mua vàng.

Thông tin MỚI vụ cướp tiệm hàng ở Lạng Sơn: Danh tính của nghi phạm được tiết lộ - Ảnh 1
Tiệm vàng nơi xảy ra vụ cướp - Ảnh: Báo VOV  

Sau đó, nghi phạm bất ngờ rút dao, khống chế 2 mẹ con chủ cửa hàng vàng nhằm cướp tài sản. Tuy nhiên, lợi dụng lúc Trường sơ hở, các nạn nhân đã kịp hô hoán người nhà ở tầng trên.

Thông tin MỚI vụ cướp tiệm hàng ở Lạng Sơn: Danh tính của nghi phạm được tiết lộ - Ảnh 2
Tên trộm bị người dân khống chế - Ảnh: Báo Sức Khỏe & Đời Sống  

Bị phát giác, Trường dùng dao đâm một người bị thương, đồng thời cũng bị gia đình chủ tiệm vàng khống chế, tấn công.

Trước đó theo thông tin từ báo VOV, chỉ ít phút sau khi người dân khống chế thành công tên cướp, Công an thành phố Lạng Sơn cũng có đến hiện trường, dẫn giải đối tượng về trụ sở.

Thời điểm này, giao thông tại khu vực đường Lê Lợi ùn tắc do hàng trăm người hiếu kỳ tụ tập lại theo dõi diễn biến vụ việc.

Lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định.

Cầm dao xông vào cướp tiệm vàng ở Lạng Sơn, tên cướp bị dân khống chế

Cầm dao xông vào cướp tiệm vàng ở Lạng Sơn, tên cướp bị dân khống chế

Khi cảnh sát có mặt tại hiện trường, đối tượng cướp tiệm vàng đã bị người dân vô tình gây thương tích khiến nghi phạm bị bất tỉnh.

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