TP.HCM: Người dân tá hỏa khi phát hiện thi thể đang phân hủy mạnh của người đàn ông gần cầu Thủ Thiêm 2

Xã hội 22/10/2022 17:00

Trên địa bàn TP.HCM vừa xảy ra một vụ nghi bị sát hại, thi thể đang trong tình trạng phân hủy mạnh.

Theo thông tin từ Zing News ngày 22/10, Công an TP Thủ Đức đang phối hợp các đơn vị liên quan để xác minh vụ một người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ tử vong tại khu vực gần cầu Thủ Thiêm 2, phường An Khánh.

TP.HCM: Người dân tá hỏa khi phát hiện thi thể đang phân hủy mạnh của người đàn ông gần cầu Thủ Thiêm 2 - Ảnh 1
Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM 

Chiều hôm trước, người dân chạy xe máy trên đường Tố Hữu, đoạn gần cầu Thủ Thiêm 2, phường An Khánh (TP Thủ Đức) phát hiện mùi hôi nồng nặc từ bụi cỏ ven đường.

Theo thôn tin từ báo Pháp Luật TP.HCM cho biết thêm thông qua các bước nhận diện, thi thể là nam giới, trên người mặc áo xe ôm công nghệ, gần đó có một xe máy nghi là của nạn nhân.

Vụ việc sau đó được Công an TP Thủ Đức có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

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