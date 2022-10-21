Quảng Nam: Bị trầm cảm, người phụ nữ tự tưới xăng lên người rồi tự thiêu

Mới đây trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xảy ra một trường hợp một người phụ nữ tự thiêu mình khiến cho dân tình không khỏi phần hoảng loạn.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong chiều ngày 21/10, lãnh đạo UBND thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) xác nhận, một phụ nữ trên địa bàn vụ tử vong nghi do tự thiêu. Lúc 6h sáng cùng ngày, người dân phát hiện chị Lê Th.Ph (42 tuổi, trú khối phố Phước Xuyên, thị trấn Nam Phước) tử vong trong nhà, cơ thể bị cháy xém, nên gọi báo cho chính quyền địa phương.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, khám nghiệm. Nguyên nhân ban đầu xác định, chị Ph. tự tưới xăng lên người rồi châm lửa đốt dẫn đến tử vong.

Ảnh minh họa: Báo Đại Đoàn Kết

Theo thông tin từ báo Đại Đoàn Kết cho biết thêm, Chị Ph. trước làm kế toán của một trường mẫu giáo trên địa bàn thị trấn Nam Phước, tuy nhiên chị Ph. đã xin nghỉ làm việc hơn 6 tháng qua để đi chữa bệnh”, ông Văn Bá Thanh - Chủ tịch UBND thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết.

Hiện gia đình nạn nhân và chính quyền địa phương đang tổ chức lo hậu sự cho chị Ph.

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