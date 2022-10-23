Thông tin MỚI vụ nữ sinh ở Quảng Ngãi bị đánh, làm nhục trên MXH: Đã xác định được nguyên nhân dẫn đến sự việc

Xã hội 23/10/2022 18:15

Liên quan đến vụ nữ sinh bị đánh hội đồng, làm nhục ở Quảng Ngãi, mới đây lực lượng chức năng cho biết đã bước đầu tìm ra được nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động ngày 23/10, UBND xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) có báo cáo xác minh về việc em B.N.Q. (lớp 7D, trường THCS Bình Chánh) bị nhóm học sinh đánh gây thương tích.

Thông tin MỚI vụ nữ sinh ở Quảng Ngãi bị đánh, làm nhục trên MXH: Đã xác định được nguyên nhân dẫn đến sự việc - Ảnh 1
Q. bị đánh trong clip - Ảnh: Báo Người Lao Động 

Qua xác minh ban đầu, được biết, ngày 7/10, K.D.P. (lớp 8C) đang ở nhà thì shipper gọi giao hàng, nhưng đơn hàng này không phải P. đặt nên P. không nhận và bị shipper mắng chửi.

Khoảng 8 giờ 35 phút ngày 18/10, P. nghe thông tin chính Q. (lớp 7D) dùng số điện thoại của P. đặt hàng nên rất tức giận. Sau đó P. gặp Q. tại căn tin của nhà trường để hỏi rõ sự việc.

Đến chiều 18/10, P. cùng 7 em khác đều là học sinh trường THCS Bình Chánh gặp Q. và một người bạn của Q. (cùng lớp 7D) trước cổng trường để giải quyết mâu thuẫn.

Khoảng 15 giờ 20 phút cùng ngày, cả nhóm đến khu vực bờ đê ngăn mặn thuộc thôn Bình An Nội (xã Bình Chánh). Tại đây, Q. bị một học sinh cùng nhóm của P. tát vào mặt và được ghi lại bằng điện thoại. Sau đó, cả nhóm bỏ về.

Thông tin MỚI vụ nữ sinh ở Quảng Ngãi bị đánh, làm nhục trên MXH: Đã xác định được nguyên nhân dẫn đến sự việc - Ảnh 2
Nhóm nữ sinh bắt Q. phải quỳ gối - Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết

Theo thông tin từ báo Đại Đoàn Kết cho biết thêm, dáng nói trong quá trình đánh bạn, nhóm này chửi bới, nhục mạ, bắt em Bùi Như Q. quỳ xuống và hứa là không được kể lại vụ việc bị đánh với bất kỳ ai. Bị đe dọa tinh thần, em Bùi Như Q. quá sợ hãi nên đã quỳ gối, hứa không kể vụ việc bị đánh với ai. Thế nhưng đến lúc 16h20’ ngày 18/10, một em gửi đoạn video trên lên Messenger của nhóm. Sau đó, đoạn video này lan truyền trên MXH gây xôn xao dư luận.

Sau khi nhận được thông tin, trường THCS Bình Chánh mời tất cả học sinh, phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm và công an xã để làm việc. Tại đây, các em tham gia đánh xin lỗi Q. cùng gia đình và hứa không tái phạm.

Trước sự việc trên, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Sơn đã mời những người có liên quan để làm việc, đồng thời chỉ đạo hiệu trưởng trường THCS Bình Chánh tăng cường triển khai công tác phòng chống bạo lực học đường đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.

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