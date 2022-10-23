Liên quan đến vụ nam thanh niên mất tích khi đi chơi ở quê vợ sắp cưới, mới đây sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm lực lượng chức năng thông báo đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong trưa 23/10, lãnh đạo UBND xã Quảng Hiệp (huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) cho biết, sau nhiều giờ tìm kiếm, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích khi đi chơi ở thác Drây Dlông.

Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho người nhà đưa về quê mai táng.

Trước đó theo thông tin từ báo Dân Trí cho biết anh S. từ Phú Yên sang thăm nhà vợ sắp cưới tại xã Ea M'Đroh (huyện Cư M'gar) để bàn tính việc hôn sự.

Trưa 22/10, anh S. cùng gia đình, bạn bè của vợ sắp cưới đi dã ngoại ở thác Drây Dlông (xã Quảng Hiệp). Khoảng 13h cùng ngày, anh S. bơi ra phía thác tắm mát không may bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi và mất tích.

Phát hiện sự việc, người thân vội vàng nhảy xuống ứng cứu, tìm kiếm nhưng không có kết quả.

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