Thông tin MỚI vụ tìm thấy thi thể nam thanh niên chạy xe ôm công nghệ tử vong gần cầu Thủ Thiêm 2: Đã tìm ra nguyên nhân tử vong

Xã hội 24/10/2022 09:08

Liên quan đến vụ tìm thấy thi thể của nam thanh niên chạy xe ôm công nghệ tử vong gần cầu Thủ Thiêm 2, mới đây lực lượng chức năng cho biết đã tìm ra nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM đến ngày 23/10, Công an TP.Thủ Đức, TP.HCM đã hoàn tất điều tra bước đầu và xác định nguyên nhân người mặc áo xe ôm công nghệ chết gần cầu Thủ Thiêm 2.

Cơ quan CSĐT đã phối hợp VKSND TP Thủ Đức khám nghiệm hiện trường. Nơi nạn nhân tử vong là một hố cống không có nắp đậy, bên dưới có nước. Tại đầu miệng cống có nón bảo hiểm xe công nghệ. Trên người nạn nhân không có dấu vết thương. Khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân chết là do ngạt nước.

Qua qua xác minh danh tính, công an xác định người tử vong là NATS (34 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh), hành nghề xe ôm.

Thông tin MỚI vụ tìm thấy thi thể nam thanh niên chạy xe ôm công nghệ tử vong gần cầu Thủ Thiêm 2: Đã tìm ra nguyên nhân tử vong - Ảnh 1
Hiện trường nơi phát hiện ra thi thể người đàn ông - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM  

Người nhà ông S cho biết, chiều 18-10, ông điều khiển xe máy từ nhà ở huyện Bình Chánh để đi chạy xe ôm tại gần cầu Thủ Thiêm 2. Sau đó, gia đình không liên lạc được và đang tìm kiếm. Đến chiều ngày 21/10 thì nhận tin đau lòng.

Trước đó theo thông tin từ Zing News cho biết, vào ngày 22/10, Công an TP Thủ Đức đang phối hợp các đơn vị liên quan để xác minh vụ một người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ tử vong tại khu vực gần cầu Thủ Thiêm 2, phường An Khánh.

Chiều hôm trước, người dân chạy xe máy trên đường Tố Hữu, đoạn gần cầu Thủ Thiêm 2, phường An Khánh (TP Thủ Đức) phát hiện mùi hôi nồng nặc từ bụi cỏ ven đường.

Đến kiểm tra, họ phát hiện thi thể một người đàn ông đang phân hủy. Nạn nhân mặc áo xe ôm công nghệ.

Công an TP Thủ Đức đã đến phong tỏa khu vực, khám nghiệm hiện trường. Tối cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác.

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