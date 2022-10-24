Liên quan đến vụ người phụ nữ bị cắn mất một phần tai do ghen tuông, mới đây lực lượng chức năng cho biết đã người vợ đã ra đầu thú.

Theo thông tin từ báo Lao Động cho biết vào tối ngày 22/10, trên mạng xã hội xuất hiện một clip ngắn ghi lại cảnh một người phụ nữ ngồi, trèo lên đầu chiếc xe ô tô con, rồi đạp vỡ kính chắn phía trước xe. Sau đó, người này tiếp tục mở cửa xe túm tóc và đánh một cô gái ngồi trong chiếc xe ô tô trên. Sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của rất nhiều người dân, nhiều người sau đó đã vào can ngăn. Được biết hậu quả sau đó, cô gái ngồi trong xe ô tô bị cắn mất một phần tai bên trái. Sự việc được cho xảy ra tại địa phận thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Cụ thể, đại diện lãnh đạo thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa xác nhận sự việc trên xảy ra tại khu phố Thái Hòa, thị trấn Nông Cống vào chiều ngày 22/10. Sau khi xảy ra sự việc, Công an thị trấn Nông Cống đã tiếp nhận vụ việc, tiến hành xác minh, làm rõ. Chị H. phản ứng quyết liệt khi thấy chồng vui vẻ bên tình địch - Ảnh: Báo VietNamNet Cũng theo đại diện lãnh đạo UBND thị trấn Nông Cống, người đàn ông điều khiển chiếc xe trên và người phụ nữ đạp kính xe là 2 vợ chồng (quê ở huyện Như Thanh), giữa hai người có mâu thuẫn về tình cảm và đang làm thủ ly hôn.

“Người bị đánh (quê trong miền Nam), có thể khi người chồng này mượn xe ô tô đi đón cô gái này từ trong Nam ra, thì người vợ biết được và tìm đến ghen tuông, rồi xảy ra vụ việc. Trong lúc xảy ra xô xát, có thể người vợ không kiềm chế được đã cắn vào tai cô gái trên, khiến một phần tai bị đứt. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an xác minh, làm rõ” - đại diện lãnh đạo UBND thị trấn Nông Cống thông tin. Một phần tai của cô gái ngồi trong xe bị cắn mất - Ảnh: Báo Lao Động Theo thông tin từ báo VietNamNet cho biết, sau qua quá trình vận động của cơ quan công an, tối 23/10 người phụ nữ chị H. (sinh năm 1992) đã đến đầu thú. Theo lời khai ban đầu của chị H., trước đó tình cảm vợ chồng chị có xích mích. Thời điểm xảy ra sự việc, chị H. đang đi thị siêu thị mua đồ thì bắt gặp chồng chở theo một người phụ nữ bên trong ô tô. Do ghen tuông nên xảy ra sự việc trên. Được biết, người phụ nữ ngồi trong xe bị chị H. cắn đứt tai đã được đưa xuống Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực cấp cứu. Tuy nhiên, do một phần tai bị đứt nên người phụ nữ này đã chuyển ra Hà Nội điều trị.

Lời khai ban đầu của người chồng trong vụ vợ đánh ghen, cắn đứt tai 'tình địch' ở Thanh Hóa Sau khi sự việc đánh ghen giữa phố xảy ra, Công an thị trấn Nông Cống đã làm việc với người đàn ông điều khiển ô tô, lấy lời khai nhân chứng.

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