Sau khi té xuống đường cả 2 nạn nhân đã bị xe bán cán qua tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động trưa ngày 24/10, các cơ quan chức năng huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Khoảng 8 giờ cùng ngày, xe ben BKS 60H – 004.15 do tài xế Văn Viết Thành (SN 1970, ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa) di chuyển trên tỉnh lộ 762 theo hướng Đồng Trường đi ngã 4 Tân Lập.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo Người Lao Động

Khi đi đến ngã 3 thuộc thị trấn Vĩnh An, ôtô này va chạm với xé máy BKS 60N3- 2749 do anh Võ Văn Lùm (SN 1987, ngụ tỉnh Sóc Trăng) cầm lái chở theo một người chưa rõ danh tính.

Theo thông tin từ báo VietNamNet, vụ va chạm khiến 2 người đi xe máy ngã xuống đường, bánh xe ben tải chèn qua người và tử vong tại chỗ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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