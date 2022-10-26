Bắc Giang: Bàng hoàng phát hiện thi thể bé gái sơ sinh bị bỏ trong thùng giấy ở nghĩa trang

Xã hội 26/10/2022 21:03

Thi thể bé gái sơ sinh quấn tã, bỏ trong thùng giấy được người dân phát hiện tại nghĩa trang ở địa phận thị trấn Nếnh (huyện Việt Yên), tỉnh Bắc Giang.

Thông tin từ báo VietNamNet cho biết vào khoảng 10h ngày 26/10, Công an huyện Việt Yên ( tỉnh Bắc Giang) nhận được tin báo có một thi thể bé gái sơ sinh, để trong một thùng giấy tại khu vực nghĩa trang giữa cánh đồng thuộc địa phận thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên.

Nhận được tin báo, công an đã khẩn trương có mặt tại hiện trường điều tra, giải quyết; đồng thời, ra thông báo về vụ việc trên, đề nghị ai biết thông tin liên hệ với đơn vị để làm rõ.

Bắc Giang: Bàng hoàng phát hiện thi thể bé gái sơ sinh bị bỏ trong thùng giấy ở nghĩa trang - Ảnh 1
Chiếc thùng giấy đựng thi thể bé gái sơ sinh - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, để có căn cứ giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang thông báo, nếu đơn vị hay cá nhân nào biết, có thông tin về vụ việc trên, đề nghị liên hệ với Thiếu tá Nguyễn Công Long, Điều tra viên, số điện thoại 0983.153.196 để làm việc.

"Tất cả các thông tin khi người dân cung cấp cho cơ quan điều tra sẽ được bảo mật", Cơ quan CSĐT Công an huyện Việt Yên cho biết.

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