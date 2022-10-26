Chạy xe với tốc độ cao, nam sinh tông vào chậu cây tử vong thương tâm: Đoạn clip ghi lại vụ việc không khỏi khiến nhiều người cảm thấy xót xa

Xã hội 26/10/2022 17:11

Do không kiểm soát được tốc độ khi tham gia giao thông, một nam sinh tại Thái Nguyên đã lao xe vào chậu cây bên đường tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Giao Thông vào khoảng 12h trưa ngày 26/10, tại xã Sơn Cẩm thuộc thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên), camera nhà dân đã ghi lại cảnh một nhóm nam sinh điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm. Vì di chuyển với tốc độ cao, nên một xe máy đã trượt bánh lao vào chậu cây bên đường.

Thông tin từ Zing News cho biết thêm, vụ tai nạn khiến người điều khiển phương tiện tử vong tại chỗ, người ngồi sau xe máy bị xây xát nhẹ.

Ngay sau đó lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc, làm rõ vụ việc.

Chạy xe với tốc độ cao, nam sinh tông vào chậu cây tử vong thương tâm: Đoạn clip ghi lại vụ việc không khỏi khiến nhiều người cảm thấy xót xa - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Zing News  

Đoạn clip sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút nhiều sự quan tâm của nhiều cư dân mạng. Một số bình luận cho rằng: "Nếu đội mũ bảo hiểm thì đã không sao".

Mũ bảo hiểm có tác dụng rất lớn trong việc bảo vệ vùng đầu cho người người đi mô tô, xe máy, giảm bớt chấn động khi bị va đập và giảm nguy cơ gây chấn thương sọ não. Nếu không đội hoặc đội mũ bảo hiểm không đạt tiêu chuẩn, không đúng cách thì khi tai nạn xảy ra, người điều khiển và người ngồi trên phương tiện sẽ rất dễ bị tử vong hoặc tàn tật suốt đời.

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