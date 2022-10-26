Sáng nay một học sinh lớp 9 ở Quảng Nam bỏ nhà đi và sau đó người dân phát hiện đôi dép cùng chiếc xe đạp của em ở trên cầu An Tân.
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Theo thông tin từ báo VietNamNet cho biết vào rạng sáng nay ngày 26/10, Trưởng Công an thị trấn Núi Thành (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) Vương Thanh Tuấn xác nhận, lực lượng chức năng đang tìm kiếm một học sinh nghi nhảy cầu mất tích.
Thông tin ban đầu, khoảng 4h sáng cùng ngày, gia đình em T.X.T. (SN 2008, trú thôn Hòa An, xã Tam Giang, là học sinh lớp 9, Trường THCS Kim Đồng, thị trấn Núi Thành), phát hiện em T. bỏ nhà ra đi.
Sau đó 2 tiếng, người dân phát hiện xe đạp và đôi dép bỏ lại trên cầu An Tân (thị trấn Núi Thành) và báo cơ quan chức năng.
Gia đình em T. đã đến hiện trường và xác nhận những đồ vật để lại chính là của T.
Theo thông tin từ báo VTC News cho biết, "Theo bạn bè của em T., trước đó T. có biểu hiện bất thường khi nói rằng một ngày nào đó mưa gió sẽ đi nhảy cầu. Tuy nhiên, hiện tại mới chỉ là nghi vấn chứ chưa thể khẳng định được T. có nhảy cầu tự tử hay không”, ông Tuấn thông tin thêm.
Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm tung tích của em T.