Mới đây trên địa bàn tỉnh Thái Bình, vừa xảy ra vụ việc nghiêm trọng khi nam thanh niên được bạn gái mời về ra mắt gia đình đã cầm dao chém bố người yêu bị trọng thương.
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Theo thông tin từ Zing News tối 25/10, lãnh đạo Công an TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình, thông tin đơn vị đã triệu tập để lấy lời khai của nam thanh niên chém bị thương bố và một người thân của bạn gái trong bữa tối.
Vào lúc 18h ngày 24/10, nghi phạm B., 19 tuổi, trú tại Thái Bình, được bạn gái dẫn về nhà ở xã Phú Xuân, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình ra mắt.
Theo thông tin từ báo VietNamNet cho biết thêm, trong bữa cơm tối cùng gia đình người yêu, giữa B. và gia đình bạn gái xảy ra lời qua tiếng lại.
B. lấy dao chém bị thương bố bạn gái và 1 người thân khác trong bữa cơm.
Cả 2 nạn nhân phải đi bệnh viện điều trị. B. bị cơ quan công an TP Thái Bình triệu tập ngay sau đó để phục vụ công tác điều tra.