Trong lúc chờ chuyển làn, xe tải chở rau bị ô tô tải đi phía sau tông trúng văng qua làn đường ngược lại rồi tiếp tục bị một xe khác đâm, khiến 2 người thương vong.

Theo thông tin từ báo VietNamNet cho biết vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng nay (26/10), trên Quốc lộ 1 đoạn nút giao ngã ba xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Báo VietNamNet

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h, ô tô tải chở rau mang BKS 86C-007.11 do anh Trần Quang Vinh (SN 1982) điều khiển chạy trên Quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc, đi cùng còn có vợ là chị L.T.M.D. (SN 1986, trú xã Hàm Đức).

Khi đến đoạn nút giao ngã ba trên, xe của anh Vinh dừng ở làn đường ô tô phía bên trái chiều đi, để chuẩn bị chuyển hướng qua đường thì bị xe ô tô tải BKS 79H-003.98, do tài xế Nguyễn Đình Nam (SN 1991, quê Khánh Hòa) điều khiển, tông trúng từ phía sau văng sang phần làn đường ngược lại.

Vụ tai nạn khiến người vợ tử vong còn chồng bị thương nặng - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM cho biết thêm vụ tai nạn làm tài xế xe tải nhỏ bị thương rất nặng còn người vợ tử vong tại bệnh viện, ba ô tô hư hỏng nặng.

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận và Công an huyện Hàm Thuận Bắc có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

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