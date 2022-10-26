Xe ben chạy trên QL1 theo hướng Nam Bắc, khi đến đoạn qua An Lỗ (Thừa Thiên Huế) va chạm xe máy khiến người phụ nữ ngồi phía sau chồng tử vong thương tâm.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong sáng 26/10, thông tin từ Đội Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an huyện Phong Điền (TT-Huế) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô tải và xe gắn máy làm 1 người tử vong.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 8h30 sáng 26/10, tại vị trí Km807+35m Quốc lộ 1 qua thôn An Lỗ (xã Phong Hiền, huyện Phong Điền).

Thời điểm trên, ông Nguyễn Hoàng Lân (SN 1984, trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển xe ô tô tải ben mang BKS 37H-048.20 chạy trên Quốc lộ 1 theo hướng Huế - Quảng Trị.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo Tiền Phong

Khi đến tại vị trí kể trên đã xảy ra va chạm với xe mô tô 75D1-222.79 do anh Trần Quán (SN 1977, trú phường Hương Vân, TX. Hương Trà, Thừa Thiên Huế) điều khiển, chở theo sau vợ là chị Hồ Thị Sự (SN 1986) và con gái Trần Thị Thảo N. (SN 2021).

Theo thông tin từ báo Giao Thông, hậu quả của vụ tai nạn đã khiến chị Hồ Thị Sự tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an huyện Phong Điền đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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