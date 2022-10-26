Rợn người trước lời khai của nam thanh niên chém bố và cậu của bạn gái trong ngày ra mắt

Xã hội 26/10/2022 19:38

Liên quan đến vụ nam thanh niên chém bố của bạn gái, mới đây lực lượng chức năng cho biết nguyên nhân là do bị ngăn cấm tình cảm.

Theo thông tin từ Zing News ngày 26/10, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết công an TP Thái Bình đang tạm giữ nghi phạm để làm rõ hành vi dùng dao chém 2 người đàn ông trọng thương ở xã Phú Xuân, TP Thái Bình.

Theo vị lãnh đạo này, vụ việc xảy ra vào tối 24/10 tại hộ dân ở xã Phú Xuân. Nam nghi phạm là bạn trai của con gái chủ nhà. Trong bữa cơm ra mắt gia đình bạn gái, mọi người có sử dụng rượu, bia. Quá trình ăn uống, thanh niên này và bố của bạn gái đã xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết thêm, sau cãi vã, đối tượng đã dùng dao chém bố và cậu của bạn gái gây thương tích, phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Rợn người trước lời khai của nam thanh niên chém bố và cậu của bạn gái trong ngày ra mắt - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Zing News 

Công an TP Thái Bình đã có mặt tại hiện trường, bắt giữ nghi phạm gây án ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân. Vụ việc thuộc thẩm quyền điều tra của Công an TP Thái Bình.

Theo thông tin từ báo Giao Thông cho biết, qua quá trình điều tra khoảng 9h30 ngày 24/10, Trần Quang Thành đến nhà bạn gái là chị Nguyễn Thị T.H. (SN 2003, trú tại xã Phú Xuân, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình). Sau đó hai người rủ nhau đi chơi tại TP Thái Bình. Đến khoảng 11h cùng ngày, anh D. là bố đẻ chị H. gọi điện bảo chị H. và Thành về nhà ăn cơm nhưng hai người không chịu về.

Đến 14h15, anh D. tiếp tục gọi điện cho con gái, quát mắng về việc đi chơi không về và ngăn cấm Thành, H, yêu nhau. Bị bố ngăn cấm, Thành và H. nảy sinh ý định mua một con dao, dọa sẽ tự tử nếu bố vẫn tiếp tục “chia rẽ tình cảm”.

Nghĩ là làm, Thành và H. đi xe máy đến một cửa hàng trên địa bàn TP Thái Bình mua một con dao dài 35cm. Thành cố tình bỏ dao vào túi quần và để thừa phần cán dao ra ngoài nhằm mục đích đe dọa anh D.

Rợn người trước lời khai của nam thanh niên chém bố và cậu của bạn gái trong ngày ra mắt - Ảnh 2
Vết thương của các nạn nhân do Thành gây ra - Ảnh: Báo Giao Thông 

Khoảng 18h cùng ngày, Thành chở H. về nhà tại xã Phú Xuân. Dưới sự có mặt của nhiều người họ hàng, anh D. đã ngăn cấm Thành và con gái yêu nhau. Vì vậy, hai bên xảy ra cãi vã.

Thấy anh D. và Thành cãi vã lớn tiếng, cậu ruột của H. kéo Thành ra chỗ khác và bị đối tượng dùng dao đã chuẩn bị sẵn chém vào tay trái. Ngay sau đó, anh D. chạy đến, cũng bị Thành dùng dao chém vào bàn tay. Hai nạn nhân sau đó được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).

Tới nhà bạn gái ra mắt, nam thanh niên lấy dao chém bố và người thân của người yêu

Tới nhà bạn gái ra mắt, nam thanh niên lấy dao chém bố và người thân của người yêu

Mới đây trên địa bàn tỉnh Thái Bình, vừa xảy ra vụ việc nghiêm trọng khi nam thanh niên được bạn gái mời về ra mắt gia đình đã cầm dao chém bố người yêu bị trọng thương.

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