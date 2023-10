Liên quan tới vụ xe ô tô tông liên hoàn xe máy đang dừng đèn đỏ ở Gia Lai, mới đây một trong số những nạn nhân bị tông trúng đã tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân Việt cho biết sáng nay (27/10), Công an thành phố Pleiku (Gia Lai) cho biết, đã tạm giữ hình sự lái xe Nguyễn Văn Tuy (sinh năm 1976, trú tại Thôn 6, xã Trà Đa, thành phố Pleiku) để điều tra về hành vi gây TNGT nghiêm trọng.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ 25 phút ngày 25/10, ông Nguyễn Văn Tuy (46 tuổi, trú tại thôn 6, Trà Đa, TP. Pleiku) điều khiển xe ô tô BKS 81A-19942 lưu thông trên đường Lý Thái Tổ, khi đi đến giao lộ Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Nguyễn Văn Cừ (TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã tông vào 3 xe máy đang dừng đèn đỏ, gồm: xe BKS 81U1-056.78 do chị Đào Thị Mậu (33 tuổi, trú tại tổ 5, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) điều khiển; xe BKS 81B1-122.38 do chị Lường Thị Ngọc Ánh (30 tuổi, trú tại tổ 5, phường Hội Phú, TP. Pleiku) điều khiển và xe BKS 81B1-851.73 do chị Lưu Thị Bích Loan (35 tuổi) điều khiển chở theo cháu Hoàng Huy Vũ (10 tuổi, cùng trú tại phường Ia Kring, TP. Pleiku).

Chiếc xe gây ra vụ tai nạn - Ảnh: Báo Giao Thông

Theo thông tin từ báo Giao Thông cho biết thêm, vụ tai nạn khiến chị Mậu, chị Loan và cháu Vũ bị thương. Riêng chị Lường Thị Ngọc Ánh bị đa chấn thương, chấn thương sọ não được cấp cứu tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, sau đó người nhà làm thủ tục chuyển viện vào điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Thành phố Hồ Chí Minh và đã tử vong vào đêm ngày 26/10 do vết thương quá nặng.

