Mới đây trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, một nhóm học sinh đã đột nhập vào một trường tiểu học đập phá, làm hư hỏng nhiều tài sản.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động trước đó vào khoảng 21 giờ tối 28/10, một nhóm thiếu niên lén lút đột nhập vào Trường Tiểu học Phan Ngọc Nhân (phường Điện Nam Bắc), cạy phá cửa các lớp học và phòng chức năng rồi đập phá nhiều tài sản. Sau đó, bảo vệ phát hiện sự việc, điện báo lãnh đạo nhà trường và các cơ quan chức năng.

Thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, ngay trong đêm chính quyền địa phương Công an phường Điện Nam Bắc và Công an Thị xã Điện Bàn cùng đại diện các cơ quan chức năng đến hiện trường xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc.

Sau nhận được tin báo, lực lượng công an cũng xác định được những nghi can gây ra vụ đập phá tài sản này là 3 học sinh lớp 8 và 1 học sinh lớp 6 của Trường THCS trên địa bàn phường Điện Nam Bắc. Đồng thời, các phụ huynh của nhóm học sinh nghi gây ra vụ đập phá nhiều tài sản này cũng được mời lên làm việc.

Rất nhiều tài sản bị phá hoại - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Theo ghi nhận ban đầu, thiệt hại tài sản của Trường Tiểu học Phan Ngọc Nhân rất lớn với hàng chục máy tính, 4 camera, khoảng 5 chiếc tivi, máy tính, quạt điện, nhiều đồ dùng, thiết bị dạy và học của giáo viên và học sinh… Khi vào trường, nhóm này đập phá camera trước, hủy camera ở phòng bảo vệ…

Thiệt hại tính đến thời điểm hiện tại đã lên hàng trăm triệu đồng - Ảnh: Báo Người Lao Động

Cơ bản tài sản phục vụ dạy học của trường bị thiệt hại, hư hỏng gần hết. Ước thiệt hại ban đầu khoảng hàng trăm triệu đồng.

Một cán bộ Công an thị xã Điện Bàn cho biết cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ xem động cơ, mục đích việc đập phá tài sản này là gì. Ai đứng sau nhóm học sinh này...

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