Hai nam sinh đang đi bộ trong Đại học quốc gia TP.HCM bỗng tá hỏa khi phát hiện xác của một người đàn ông treo cổ trên cây xanh ven đường.
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Theo thông tin từ Zing News sáng ngày 29/10, một số người đi dạo trong khuôn viên Đại học Quốc gia TP.HCM, phường Đông Hòa, TP Dĩ An (Bình Dương) phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trong bụi cây.
Người dân đã hô hoán và gọi điện thoại báo lực lượng chức năng.
Công an TP Dĩ An đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Danh tính người này được xác định là ông Nguyễn Thành Tâm (61 tuổi, ngụ TP Dĩ An).
Theo thông tin từ báo Công An TP.HCM, sau khi hỏi người thân của nạn nhân có cho biết thêm chiều 28/10, ông Tâm lái xe máy ra khỏi nhà rồi không thấy về, đến sáng nay thì phát hiện vụ việc.
Xe máy người này cũng được phát hiện để cách hiện trường khoảng 10 m. Đến 11h, thi thể người đàn ông được lực lượng chức năng đưa về nhà xác.