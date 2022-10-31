Thảm kịch giẫm đạp đêm Halloween tại Hàn Quốc: Số người chết tăng lên 154 người, có 26 người nước ngoài, vẫn còn hàng chục người nguy kịch

Xã hội 31/10/2022 09:45

Số người chết trong thảm kịch giẫm đạp Halloween ở quận Itaewon, thủ đô Seoul (Hàn Quốc) tăng lên 154 người (trong đó 26 người nước ngoài) và khả năng chưa dừng lại khi còn tới hơn 130 người bị thương trong đó 33 người nguy kịch

Theo nguồn tin từ báo Pháp Luật, số người chết trong thảm kịch giẫm đạp Halloween ở quận Itaewon, thủ đô Seoul (Hàn Quốc) tăng lên 154 người (trong đó 26 người nước ngoài) và khả năng chưa dừng lại khi còn tới hơn 130 người bị thương trong đó 33 người nguy kịch, theo hãng tin Yonhap. Phần lớn nạn nhân là phụ nữ (97 người) do có thân hình nhỏ, kết hợp với trang phục Halloween khá nặng.

Thảm kịch giẫm đạp đêm Halloween tại Hàn Quốc: Số người chết tăng lên 154 người, có 26 người nước ngoài, vẫn còn hàng chục người nguy kịch - Ảnh 1
số người chết trong thảm kịch giẫm đạp Halloween ở quận Itaewon không ngừng tăng lên - Ảnh: Pháp Luật

Theo thống kê từ giới chức Hàn Quốc, 95 người thiệt mạng ở độ tuổi 20, 32 người ở độ tuổi 30, 9 người ở độ tuổi 40 và 4 người dưới 18 tuổi.

Số người nước ngoài thiệt mạng trong vụ tai nạn là 20 người, bao gồm: 4 công dân Trung Quốc, 4 công dân Iran, 3 công dân Nga; Mỹ, Pháp, Việt Nam, Uzbekistan, Na Uy, Kazakhstan, Sri Lanka, Thái Lan và Áo mỗi nước mất một 1 công dân trong thảm kịch này. Một quan chức (giấu tên) xác nhận với Yonhap rằng 1 công dân Úc và 1 người nước ngoài khác chưa xác định quốc tịch đã tử vong, nhưng hiện tại chưa thêm vào số liệu chính thức của chính phủ.

Cảnh sát Hàn Quốc cho biết 141/153 nạn nhân đã được xác định danh tính và thông báo cho gia đình. Cảnh sát đã mở một cuộc điều tra để xác định nguyên nhân của vụ tai nạn.

Nguồn tin từ báo Dân Trí, thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon xảy ra tối 29/10 khi biển người đổ về một con hẻm dốc chỉ rộng chưa đầy 4m, dài khoảng 40m, gần khách sạn Hamilton để hòa mình vào lễ hội hóa trang Halloween.

Cảnh sát bắt đầu nhận được những tin báo đầu tiên về việc chen chúc, xô đẩy ở khu vực này khiến nhiều người ngạt thở vào khoảng 22h15. Lực lượng y tế, cứu hộ đã lập tức có mặt tại hiện trường, tuy nhiên việc hỗ trợ cho các nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn do cùng lúc có đến hơn 300 người cần hồi sức tim phổi, giao thông tắc nghẽn.

Giới chức trách đang tiếp tục điều tra làm sáng tỏ vụ việc. Theo lời một số nhân chứng, thời điểm xảy ra thảm kịch, biển người bất ngờ đổ dồn về một phía khi nghe tin một nhân vật nổi tiếng sắp xuất hiện tại khu vực. Tuy nhiên, thông tin chưa được xác thực.

Đây là thảm kịch giẫm đạp kinh hoàng nhất trong lịch sử Hàn Quốc và cũng là thảm kịch có nhiều người thiệt mạng nhất kể từ năm 2014 sau vụ chìm phà Sewol khiến 304 người chết. Sự việc thương tâm xảy ra trong lễ hội Halloween đầu tiên ở Seoul trong 3 năm qua sau khi Hàn Quốc dỡ các biện pháp hạn chế do Covid-19.

Thảm kịch giẫm đạp đêm Halloween tại Hàn Quốc: Số người chết tăng lên 154 người, có 26 người nước ngoài, vẫn còn hàng chục người nguy kịch - Ảnh 2
Tổng thống cũng tuyên bố quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ giẫm đạp - Ảnh: Dân Trí

Tổng thống Yoon Suk-yeol đã chỉ đạo khoanh vùng này trở thành vùng thảm họa đặc biệt để huy động sự hỗ trợ về ngân sách và các hỗ trợ khác của chính phủ trung ương. Tổng thống cũng tuyên bố quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ giẫm đạp. Thời gian quốc tang dự kiến kéo dài từ hôm nay 30/10 đến 5/11.

Trong khi đó, Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon cho biết, ông sẽ thảo luận với giới chức chính phủ để coi cả thủ đô là vùng thảm họa đặc biệt.

 

Nhân chứng thảm kịch giẫm đạp Itaewon: "Tôi đã nghe thấy tiếng gào khóc của những người bị giẫm đạp và cố gắng hết sức để thoát ra"

Nhân chứng thảm kịch giẫm đạp Itaewon: "Tôi đã nghe thấy tiếng gào khóc của những người bị giẫm đạp và cố gắng hết sức để thoát ra"

Các nhân chứng của vụ giẫm đạp tại Itaewon cho biết, đã nghe được những tiếng la hét và thấy nhiều người bỏ chạy trong trang phục hóa trang, cùng với đó là nỗ lực sơ cứu ngay trên lề đường của lực lượng cứu hộ.

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