Lực lượng chức năng quận Bình Thạnh, TP HCM bảo vệ hiện trường, lấy lời khai những người liên quan, làm rõ nguyên nhân người đàn ông treo cổ tại một phòng trọ trên địa bàn.
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Theo nguồn tin từ báo Người Lao Động, tối 25/10, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh, TP HCM bảo vệ hiện trường, lấy lời khai những người liên quan, làm rõ nguyên nhân người đàn ông treo cổ tại một phòng trọ trên địa bàn.
Dẫn tin từ báo Pháp Luật, theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, người dân sống sống tại hẻm 217 Bùi Đình Túy (phường 24, quận Bình Thạnh, TP.HCM) nghe tiếng động mạnh phát ra từ một căn nhà trong hẻm. Đến xem, người dân phát hiện lực lượng chức năng đang phá cửa căn nhà.
Ngay sau khi phá được cửa, lực lượng chức năng cứu người đàn ông đang trong tư thế treo cổ, hô hấp yếu. Nạn nhân ngay sau đó được đưa đến bệnh viện Nhân dân Gia Định để cấp cứu.
Được biết nạn nhân là nam, 33 tuổi, quê Hải Phòng, thuê trọ tại đây được khoảng 5 tháng, đang sinh sống cùng vợ và con.
Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.