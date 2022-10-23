Đà Nẵng: Bắt người phụ nữ chuyên lừa đảo tiền đặt cọc mua đất

Xã hội 23/10/2022 08:10

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Huỳnh Thị Bốn để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo báo Vietnamnet, ngày 22/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Huỳnh Thị Bốn (42 tuổi, trú tại tổ 24, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, bà Hồ Bích Ng. (62 tuổi, trú tại đường 3/2, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) và Bốn có mối quan hệ quen biết với nhau từ năm 2016 thông qua các lần giao dịch mua bán bất động sản khu vực quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang. Nhiều lần giao dịch mua bán đất thành công nên bà Ng. tin tưởng Bốn.

Đà Nẵng: Bắt người phụ nữ chuyên lừa đảo tiền đặt cọc mua đất - Ảnh 1
Bắt đối tượng chuyên lừa đảo tiền cọc mua đất - Ảnh: Vietnamnet

Nguồn tin từ báo Tiền Phong, Qua các lần giao dịch mua bán đất thành công nên bà Ng. tin tưởng Bốn. Từ năm 2021 cho đến nay, Bốn đã nhiều lần nhận tiền đặt cọc mua đất của bà Ng. với tổng số tiền 9,05 tỷ đồng, sau đó mang đi tiêu xài cá nhân.

Ngoài ra, Công an TP Đà Nẵng cũng cho biết: đã tiếp nhận thêm các nguồn thông tin tố giác đối với Huỳnh Thị Bốn về cùng hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “vay mượn tiền” thông qua chiêu thức tương tự với số tiền hàng trăm triệu đồng của nhiều nạn nhân khác nhau.

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