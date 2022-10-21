Công an huyện Quế Sơn (Quảng Nam) cho biết lực lượng công an vừa khống chế được đối tượng có biểu hiện tâm thần, dùng hung khí tấn công khiến 2 ông cháu thương vong.

Nguồn tin từ báo Tiền Phong, tối 20/10, Công an huyện Quế Sơn (Quảng Nam) cho biết lực lượng công an vừa khống chế được đối tượng Trần Văn Sanh (SN 1982, trú tổ dân phố Thuận An, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn) có biểu hiện tâm thần, dùng hung khí tấn công khiến 2 ông cháu thương vong.

Dẫn tin từ báo Người Lao Động, theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 chiều 20/10, một người đàn ông đang đón cháu gái SN 2017 đi học về thì bị Trần Văn Sanh chặn đường, dùng búa, rựa chém, đập vào cơ thể hai ông cháu khiến cả 2 bị thương rất nặng. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng cháu bé đã tử vong, riêng người ông bị thương rất nặng, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Công an vây bắt đối tượng chặn đường chém hai ông cháu thương vong - Ảnh: Người Lao Động

Sau khi gây án, Sanh vào nhà cố thủ, lực lượng Công an huyện Quế Sơn tổ chức vây bắt nhưng đối tượng này ngoan cố, cầm hung khí nguy hiểm nên gặp nhiều khó khăn. Đến tối cùng ngày, Công an tỉnh Quảng Nam đã điều thêm lực lượng hỗ trợ. Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã đến hiện trường để chỉ đạo.

Theo hình ảnh được người dân ghi lại, lực lượng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Nam đã phải leo lên nóc nhà, sử dụng hơi cay cùng nhiều phương thức để tiếp cận đối tượng.

Đến khoảng 20 giờ 40 phút tối 20/10, lực lượng công an đã khống chế được đối tượng gây án. Theo thông tin ban đầu, Trần Văn Sanh có tiền sử bị thần kinh.

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