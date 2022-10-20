Cứu thành công người đàn ông dùng dao cứa cổ, đâm vào bụng tự sát ở Quảng Nam

Xã hội 20/10/2022 19:07

Bác sĩ Nguyễn Thanh Tiên, Trưởng Khoa Tai – Mũi - Họng Bệnh viện (BV) Đa Khoa tỉnh Quảng Nam, cho biết vừa phẫu thuật cứu kịp thời một người đàn ông cắt cổ tự sát.

Nguồn tin từ báo Người Lao Động, ngày 20/10, bác sĩ Nguyễn Thanh Tiên, Trưởng Khoa Tai – Mũi - Họng Bệnh viện (BV) Đa Khoa tỉnh Quảng Nam, cho biết vừa phẫu thuật cứu kịp thời một người đàn ông cắt cổ tự sát.

Theo đó, khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, BV Đa khoa tỉnh Quảng Nam tiếp nhận bệnh nhân L.V.Ph. (48 tuổi; trú xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) trong tình trạng bị thương ở cổ, bụng. Người nhà khai bệnh nhân có triệu chứng tâm thần, dùng dao tự đâm vào phần bụng và cứa cổ, chảy máu nhiều.

Cứu thành công người đàn ông dùng dao cứa cổ, đâm vào bụng tự sát ở Quảng Nam - Ảnh 1
Người đàn ông dùng dao tự cứa cổ, đâm vào bụng - Ảnh: Người Lao Động

Dẫn tin từ báo Tiền Phong, qua thăm khám và tiến hành làm các xét nghiệm cấp cứu, chụp CT toàn thân 64 lát cắt các y bác sĩ nhận định bệnh nhân có vết thương ngang cổ nham nhở kích thước 7x5cm, đứt sụn khí quản tương ứng đoạn C4-C5, vết thương chảy máu nhiều. Vết thương bụng dưới rách dây chằng liềm, 2 vết rách nhu mô gan hạ phân thì 4 sâu 4cm, dài 5cm, xuyên lên trên rách cơ hoành P., tràn máu màng phổi, tràn khí trung thất. Bệnh nhân kích thích vật vã, mất máu, suy hô hấp đe dọa tính mạng rất cao. Bệnh viện báo động đỏ toàn viện, huy động 3 ekip mổ Tai mũi họng, Ngoại tiết niệu - Lồng ngực, Ngoại tiêu hóa

Sau 3 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã mở khí quản cấp cứu dưới đoạn cắt 1cm và nối khí quản, dẫn lưu dịch màng phổi, khâu nhu mô gan, khâu cơ hoành, khâu dây chằng liềm, truyền 4 đơn vị máu kịp thời thành công, giành lại sự sống cho người bệnh.

Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, đang được theo dõi và điều trị tại khoa Hồi Sức tích cực chống độc – Bệnh viện đa khoa Quảng Nam.

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