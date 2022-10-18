Đang đi làm phát hiện án mạng kinh hoàng trong rẫy cà phê ở Bình Phước

Xã hội 18/10/2022 08:48

Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với công an huyện Bù Đăng đang tổ chức khám nghiệm, điều tra vụ một thi thể người đàn ông tử vong trong rẫy cà phê, đang bắt đầu phân hủy.

Nguồn tin từ báo Người Lao Động, tối ngày 17/10, công an tỉnh Bình Phước phối hợp với công an huyện Bù Đăng đang tổ chức khám nghiệm, điều tra vụ một thi thể người đàn ông tử vong trong rẫy cà phê, đang bắt đầu phân hủy.

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Phát hiện một thi thể người đàn ông tử vong trong rẫy cà phê, đang bắt đầu phân hủy - Ản: Người Lao Động

Trước đó, vào đầu giờ chiều cùng ngày, một số người dân đi làm ở khu vực thôn 2, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng tá hỏa phát hiện mùi hôi bốc lên từ rẫy cà phê bên cạnh. Lại gần kiểm tra, nhiều người hoảng hốt khi thấy thi thể một người đàn ông nằm giữa rẫy cà phê, trong tình trạng bắt đầu phân huỷ, bốc mùi.

Nguồn tin từ báo Đời Sống Pháp Luật, thông tin nạn nhân được xác định ban đầu là ông Vòng Văn H. (62 tuổi, ngụ xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).

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Xe máy nằm ngã xuống đất được nghi là của nạn nhân - Ảnh: Người Lao Động

Tại hiện trường, nạn nhân tử vong trong tư thế nằm ngửa, người mặc 1 chiếc áo thun, quần dài, trên vùng mặt xuất hiện nhiều vết máu. Gần thi thể là chiếc xe máy nằm ngã xuống đất, nghi là của nạn nhân.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

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Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể công nhân thứ ba là anh Huỳnh Tấn Phước (sinh năm 1974, trú phường Xuân An, TP. Phan Thiết). Thi thể anh Phước được tìm thấy cách thi thể công nhân thứ nhất khoảng 50m.

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