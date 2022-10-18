Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với công an huyện Bù Đăng đang tổ chức khám nghiệm, điều tra vụ một thi thể người đàn ông tử vong trong rẫy cà phê, đang bắt đầu phân hủy.
- Sập mỏ titan ở Bình Thuận: 1 công nhân chết, 3 người còn lại vẫn chưa tìm thấy
- Đồng Nai: Đâm chết người ở phòng trọ vì ăn nhậu gây ồn ào
Nguồn tin từ báo Người Lao Động, tối ngày 17/10, công an tỉnh Bình Phước phối hợp với công an huyện Bù Đăng đang tổ chức khám nghiệm, điều tra vụ một thi thể người đàn ông tử vong trong rẫy cà phê, đang bắt đầu phân hủy.
Trước đó, vào đầu giờ chiều cùng ngày, một số người dân đi làm ở khu vực thôn 2, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng tá hỏa phát hiện mùi hôi bốc lên từ rẫy cà phê bên cạnh. Lại gần kiểm tra, nhiều người hoảng hốt khi thấy thi thể một người đàn ông nằm giữa rẫy cà phê, trong tình trạng bắt đầu phân huỷ, bốc mùi.
Nguồn tin từ báo Đời Sống Pháp Luật, thông tin nạn nhân được xác định ban đầu là ông Vòng Văn H. (62 tuổi, ngụ xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).
Tại hiện trường, nạn nhân tử vong trong tư thế nằm ngửa, người mặc 1 chiếc áo thun, quần dài, trên vùng mặt xuất hiện nhiều vết máu. Gần thi thể là chiếc xe máy nằm ngã xuống đất, nghi là của nạn nhân.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.