Vụ nam sinh lớp 11 bị đánh chết ở Long An: Bắt tạm giam 7 thanh thiếu niên

Xã hội 20/10/2022 18:55

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tân An, tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng liên quan đến vụ đánh một nam sinh lớp 11 tử vong.

Nguồn tin từ báo Người Lao Động, chiều 20/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tân An, tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng liên quan đến vụ đánh một nam sinh lớp 11 tử vong.

7 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Trần Trung Kiên (SN 2007), Nguyễn Hải Đăng (SN 2007), Nguyễn Võ Hoàng Long (SN 2004), Tạ Hoàng Phúc (SN 2006), Lê Trần Duy Khang (SN 2007), Trần Lê Khoa (SN 2004) và Nguyễn Hoàng Tiến (SN 2005).

Riêng Nguyễn Võ Hoàng Long bị tạm giam 4 tháng, còn các bị can còn lại chưa đủ 18 tuổi nên tạm giam 2 tháng.

Dẫn tin từ báo Tuổi Trẻ, theo thông tin ban đầu, từ khoảng 3 tuần trước, N.B.K. (ngụ huyện Châu Thành, Long An), học sinh lớp 11 Trường THCS & THPT Nguyễn Văn Rành (TP Tân An, tỉnh Long An), có xảy ra mâu thuẫn với 1 học sinh lớp 10 cùng trường. Sau đó, học sinh lớp 10 này đã chia sẻ câu chuyện với nhóm bạn khác bên ngoài nhà trường.

Vụ nam sinh lớp 11 bị đánh chết ở Long An: Bắt tạm giam 7 thanh thiếu niên - Ảnh 1
Ngôi trường nơi nạn nhân theo học - Ảnh: Tuổi Trẻ

Đến chiều 17/10, K. cùng một số bạn trong trường đến một địa điểm vắng tại TP Tân An để "nói chuyện" với nhóm học sinh xảy ra mâu thuẫn. Tuy nhiên, học sinh xảy ra mâu thuẫn với K. ở trong trường không xuất hiện, mà một nhóm thiếu niên lạ mặt đã xông vào đánh K..

Nhiều thiếu niên đã dùng nón bảo hiểm, tay và chân đánh liên tục vào vùng đầu, bụng K.. K. sau đó được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An và chuyển tiếp lên Bệnh viện Chợ Rẫy với tình trạng xuất huyết não, vỡ xương hàm.

Đến trưa 18/10, K. đã chết tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan điều tra Công an TP Tân An đã triệu tập 14 người liên quan và xác định 7 bị can trên đã tham gia gây thương tích cho K.. Trong số này, Nguyễn Trần Trung K. được xác định là người đã chủ mưu, lôi kéo những người khác đánh K..

Ngoài Lê Trần Duy Kh. đang là học sinh lớp 10 tại trường cao đẳng nghề, các thanh thiếu niên còn lại đều đã nghỉ học.

Cũng trong ngày 20/10, gia đình đã làm lễ an táng cho K..

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