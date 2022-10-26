Công an TP Thủ Đức (TPHCM) cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ việc phát hiện thi thể nữ giới nổi trên sông Sài Gòn.
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Theo thông tin của báo Tiền Phong, chiều 25/10, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ việc phát hiện thi thể nữ giới nổi trên sông Sài Gòn.
Trước đó, khoảng 13h cùng ngày, người dân ở gần chân cầu Bình Lợi (phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức) phát hiện một thi thể nữ nổi trên sông Sài Gòn. Người dân đã tìm cách kéo thi thể nạn nhân vào bờ và trình báo cơ quan chức năng.
Nhận tin báo, cơ quan chức năng TP Thủ Đức đã đến hiện trường để khám nghiệm.
Dẫn tin từ báo Công Lý, bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân khoảng 18-25 tuổi sau đó được đưa lên bờ. Người này mặc quần dài màu đen, áo thun ngắn tay màu đen, áo khoác màu hồng và đôi giày màu hồng. Trên người nạn nhân có một chiếc điện thoại, không có giấy tờ tùy thân.
Người dân cho biết sáng nay, thi thể nổi tại khu vực cầu Phú Long, tỉnh Bình Dương, cách hiện trường khoảng 10 km. Người dân chưa kịp kéo vào bờ thì bị nước cuốn trôi.
Cơ quan chức năng TP Thủ Đức đã đưa thi thể về nhà xác và đang xác định danh tính.