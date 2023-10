Cảnh sát Hình sự Công an TP.Long Xuyên phối hợp cùng Công an phường Mỹ Quý và Mỹ Thới đã bắt giữ thủ phạm vụ cướp là Lê Văn Lấy và thu hồi tang vật.

Nguồn tin từ VTV News, vào khoảng 14 giờ ngày 19/10, chị T.N.K.A. (sinh năm 1987, ngụ phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) điều khiển xe máy tới khu vực phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên thì bất ngờ bị 1 đối tượng điều khiển xe máy không biển số từ phía sau áp sát cướp giật điện thoại iPhone 13 ProMax, trị giá trên 32 triệu đồng để ở túi áo khoác bên trái, rồi tăng ga tẩu thoát về hướng Cần Thơ.

Đối tượng cướp Iphone bán lấy tiền tổ chức sinh nhật cho vợ - Ảnh: VTV News

Chị A. đã đến Công an phường Mỹ Quý trình báo vụ việc. Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an TP Long Xuyên đã phối hợp cùng Công an phường Mỹ Quý và Mỹ Thới tiến hành trích xuất camera, rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn.

Dẫn tin từ báo Công An Thành Phố Hồ Chí Minh, sau khi tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều 21/10, Cảnh sát Hình sự Công an TP.Long Xuyên phối hợp cùng Công an phường Mỹ Quý và Mỹ Thới đã bắt giữ thủ phạm vụ cướp là Lê Văn Lấy và thu hồi tang vật.

Tại Công an, Lấy khai nhận: Sau khi cướp giật được chiếc điện thoại của chị A., đối tượng đã đem về đưa cho vợ để đem đi bán được 7 triệu đồng. Số tiền trên Lấy sử dụng để tổ chức sinh nhật và tiêu xài cá nhân hết.

Được biết, Lấy là đối tượng nghiện ma tuý. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Xuyên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lấy về hành vi nói trên.

Các chiến sĩ công an được trao thưởng trong vụ truy bắt kẻ cướp Iphone - Ảnh: Công An Thành Phố Hồ Chí Minh

Nhằm kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, chiên sĩ trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, sáng 22/10, lãnh đạo Công an TP.Long Xuyên tổ chức trao thưởng cho Đội Cảnh sát hình sự, Công an phường Mỹ Quý và Công an phường Mỹ Thới.

