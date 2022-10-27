Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một nữ sinh lớp 7 bị nhóm bạn vây đánh ngoài đường, giữa đêm tối. Theo đó, nữ sinh này bị nhóm khoảng 3 - 4 nữ sinh liên tiếp dùng tay túm tóc, tát tới tấp và dùng chân đá vào vùng mặt. Nạn nhân ngồi ôm mặt chịu trận, khóc và van xin.

Nguồn tin từ báo Thanh Niên, ngày 26/10, thông tin từ Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Thông Thụ (xã Thông Thụ, H.Quế Phong, Nghệ An) cho biết, cơ quan công an đang điều tra vụ nữ sinh lớp 7 bị nhóm bạn nữ đánh hội đồng.

Cũng theo nguồn tin từ báo Tiền Phong, tối 21/10, em Hà Thị Phương N. (lớp 7, ở bản Na Lướm, xã Thông Thụ) tổ chức tiệc sinh nhật. Buổi sinh nhật mời nhiều bạn bè trong đó có em Lô Thị Ngọc T. (lớp 9), em Hà Thị Mộng V. (lớp 7) và em Lang Thị Yến N. (lớp 9).

Đoạn clip cũng cho thấy có nhiều nữ sinh khác đứng vây quanh nhưng không can ngăn, thậm chí còn kích động, cười đùa.

Nhóm nữ sinh còn tung lên mạng xã hội quá trình đánh bạn học - Ảnh: Tiền Phong

Trong số này, em Lang Thị Yến N. là nữ sinh của trường THCS Đồng Văn; các em còn lại đều là học sinh của trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Thông Thụ.

Trong lúc dự tiệc, em Hà Thị Mộng V. có xích mích với một người bạn của chủ nhân buổi sinh nhật. Khi tiệc sinh nhật kết thúc, cả nhóm rủ nhau lên cầu Nậm Piệt chơi.

Tại đây, em V. bị Phương N., Ngọc T. và Yến N. tát vào mặt, đạp vào người. Một lúc sau, có một nam sinh đã can thiệp, chở nạn nhân về nhà.

Một ngày sau, khoảng 22h, nhóm 3 nữ sinh kể trên tiếp tục đến tận nhà, kéo em V. ra cầu Nậm Piệt. Tại đây, sau khi bắt V. xin lỗi, 3 nữ sinh này đã kéo tóc, tát, đạp vào mặt, người nạn nhân nhiều lần.

Quá trình đánh đập V., nhóm nữ sinh còn dùng điện thoại quay lại video. Vài ngày sau, clip này xuất hiện trên mạng xã hội Facebook.

Sau khi xảy ra sự việc, trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Thông Thụ đã đến động viên, thăm hỏi học sinh bị đánh. Hiện tâm lý của V. đã ổn định.