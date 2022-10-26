Thông tin mới vụ nữ sinh Bình Định bị nhóm bạn đánh đập ngay tại nhà

Xã hội 26/10/2022 12:17

Sở GD&ĐT Bình Định đã có văn bản yêu cầu chấn chỉnh, phòng ngừa tình trạng bạo lực học đường sau vụ việc nữ sinh bị nhóm bạn đến nhà đánh đập.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngày 26/10, một lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Bình Định cho biết đã có văn bản về việc tăng cường công tác phòng ngừa tình trạng bạo lực liên quan đến học sinh sau vụ việc một nữ sinh bị bạn học đánh.

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Em M. bị đánh đập ngay tại nhà mình - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo xác minh ban đầu của công an, sự việc trên xảy ra vào ngày chủ nhật 23/10. Một nhóm học sinh lớp 7 và 8 đang học tại Trường THCS TT.Phù Mỹ (H.Phù Mỹ) đến nhà của em T.L.T.M. (học sinh lớp 9 Trường THCS TT.Phù Mỹ) rồi đánh đập M. ngay tại nhà. Nguyên nhân là nhóm nữ sinh này và M. chơi với nhau và có xảy ra mâu thuẫn từ trước.

Vụ đánh nhau được đưa lên mạng xã hội. Theo nội dung đoạn clip, M. bị một nữ sinh mặc áo nâu liên tục đấm đá vào người, phải nằm xuống nền nhà. Tiếp đó, một nữ sinh khác cũng lao vào đánh đập M.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, em M. được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế H.Phù Mỹ. Tuy nhiên, Công an H.Phù Mỹ đã yêu cầu đưa em M. đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định để khám và theo dõi. Hiện sức khỏe của em M. đã ổn định, đang được theo dõi tại bệnh viện.

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M. bị đánh đạp dã man, đầu bị đập thẳng xuống đất gây co giật liên tục - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, theo Sở GD&ĐT, nguyên nhân dẫn đến vụ việc này là các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ học sinh mà nhà trường, phụ huynh chưa sâu sát nắm bắt và giải quyết kịp thời. Qua vụ việc này, Sở yêu cầu thủ trưởng tất cả các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh khẩn trương rà soát lại việc thực hiện các văn bản chỉ đạo công tác phòng ngừa bạo lực học đường.

 

Mặt khác, căn cứ tình hình cụ thể của nhà trường, có giải pháp cụ thể để tăng cường công tác phối hợp với chính quyền, các đoàn thể, phụ huynh trong giáo dục đạo đức học sinh, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn - Hội - Đội trong nhà trường; nêu cao trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm trong việc thường xuyên theo dõi, nắm bắt và giải quyết kịp thời các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ các em.

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