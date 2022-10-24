Ông Phan Hoàng Nhật (cha của nữ sinh P.N.P.U. - trú phường 8, TP Vũng Tàu) cho biết, ông vẫn chưa hết bức xúc trước việc con mình bị đánh dã man, vào ngày nghỉ cuối tuần trong lúc đi chơi thể thao cùng bạn.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sáng nay (24/10), một lãnh đạo UBND phường 7, TP Vũng Tàu cho biết, đã nắm được thông tin sự việc xảy ra trên địa bàn, hiện công an phường đang khẩn trương điều tra. Được biết, nạn nhân là P.N.P.U. (SN 2007, học sinh lớp 10 trường Việt Mỹ Vũng Tàu - VASCHOOLS).

Sau đó, ông Nhật đưa con gái qua Bệnh viện Vũng Tàu tiếp tục băng bó vết thương, chụp CT. Theo ông Nhật, con gái cho biết bị một nhóm nam nữ khoảng 10 người vây, sau đó dùng mũ bảo hiểm đánh dã man và kéo lê trên đường, quay clip lại gửi cho gia đình.

Ông Nhật cho hay, vụ việc xảy ra vào chiều chủ nhật (ngày 16/10) vừa qua. Sau khi em U. chơi thể thao tại khu thể thao của Vietsovpetro (phường 7, TP Vũng Tàu) xong đi ra ngoài để về, thì bị một nhóm nam nữ lạ mặt quây đánh.

Sau khi băng bó vết thương, trong tối 16/10, ông Nhật cùng con gái đã đến Công an phường 7, TP Vũng Tàu để trình báo sự việc, đề nghị công an vào cuộc điều tra, làm rõ hành vi côn đồ của nhóm trên.

Theo ông Nhật, nguyên nhân ban đầu được xác định là mâu thuẫn lời qua tiếng lại trên mạng xã hội giữa em U. và một nữ sinh đang học tại trường THPT trên địa bàn. Sau đó, U. bị người này nhờ người khác đánh dằn mặt.

Ông Nhật bức xúc cho rằng, hành vi của nhóm người đánh con gái là rất côn đồ, có dấu hiệu của hội nhóm nên mong muốn công an sớm làm rõ, để có biện pháp răn đe. Cũng theo ông Nhật, sau khi đánh nhóm này còn nhắn tin thách thức, đe dọa em U.

Người đàn ông (áo trắng) đi đường chứng kiến sự việc đã lao vào can ngăn, tuy nhiên nhóm trên vẫn rất hung hãn - Ảnh: Người Lao Động

Theo thông tin từ Vietnamnet, trước đó, vào sáng cùng ngày, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip dài hơn 30 giây ghi lại cảnh một nữ sinh bị đánh hội đồng.

Theo đoạn clip, thời điểm bị đánh, có 8 người (gồm 3 nam, 5 nữ) đứng vây quanh em U.. Sau đó, 2 bạn nữ lao vào dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào vùng đầu nạn nhân, một số người còn lại đứng nhìn, quay clip.

Một lúc sau, một người đàn ông đi xe đạp chứng kiến cảnh tượng trên đã chạy đến can ngăn. Tuy nhiên, nhóm nam nữ trên vẫn hùng hổ tiếp tục dùng mũ bảo hiểm đánh, đá và kéo lê nữ sinh U.