Sa thải nhân viên nhà xe quấy rối cô gái trên xe khách

Xã hội 13/10/2022 16:53

Đang đi trên xe khách, cô gái bất ngờ hét lớn, yêu cầu lái xe dừng lại, đồng thời gọi điện phản ánh với nhà xe Tiến Oanh về việc bị nhân viên "đè trên xe, không phản kháng được".

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, vừa qua, trên các diễn đàn mạng xã hội đang lan truyền 1 đoạn clip do camera tại khu vực lái xe của chiếc xe khách nhà xe Tiến Oanh cho thấy 1 cô gái chạy lên khu vực buồng lái phản ứng vì bị nhân viên nhà xe sàm sỡ.

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Nam nhân viên áo xanh bị tố có hành vi quấy rối nữ hành khách - Ảnh: Tiền Phong

Nội dung đoạn clip cho thấy, 1 cô gái tỏ ra bức xúc nói với tài xế về việc 1 nhân viên của nhà xe có hàng động không chuẩn mực với mình và yêu cầu lái xe dừng tại chỗ có trụ sở công an. Trong khi đó, 1 nhân viên nhà xe được cho là có hàng động sàm sỡ cô gái liên tục nói lời xin lỗi.

Sau đó, cô gái này đã gọi đến tổng đài của nhà xe Tiến Oanh phản ánh: 'Cho em phản ánh nhân viên bên chị đè em ra trên xe, em phản kháng lại không được, còn làm tay em chảy máu nữa' - cô gái này nói.

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Cô gái bị nhân viên kéo xuống xe sau khi phản ánh việc bị "đè" trên xe - Ảnh: Người Lao Động

Đoạn clip đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng với hàng ngàn lượt chia sẻ, bình luận. Cộng đồng mạng tỏ ra bức xúc về hành động của nhân viên nhà xe Tiến Oanh; đề nghị pháp luật phải xử lý nghiêm…

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, trước sự việc trên, trưa 13/10, phía nhà xe Tiến Oanh đã thông tin chính thức trên trang Facebook của công ty. Theo đó, Công ty TNHH Du lịch Vận tải Tiến Oanh xác nhận, clip được đăng tải trên mạng là đúng, và được cắt ra từ camera của công ty trong quá trình xử lý vi phạm nhân viên liên quan sau khi nhận được phản ánh từ hành khách và được nhân viên phát tán lên mạng xã hội. Theo đó, sự việc xảy ra vào ngày 29/9/2022 trên xe của nhà xe Tiến Oanh.

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Công ty Tiến Oanh đã tiến hành xử lý vi phạm nhân viên với hình thức xử lý cao nhất là sa thải - Ảnh: Tiền Phong

'Trước tiên, Công ty Tiến Oanh xin chân thành cáo lỗi cùng hành khách đã gặp phải sự cố đáng tiếc này, cùng tất cả mọi người đã và đang theo dõi sự việc. Tiến Oanh xin xác nhận, clip được đăng tải trên mạng là đúng và được cắt ra từ camera của công ty trong quá trình xử lý vi phạm nhân viên liên quan vào ngày 30-9 sau khi nhận được phản ánh từ hành khách và được nhân viên phát tán lên mạng xã hội' - Trang Facebook Nhà xe Tiến Oanh viết.

Tại buổi làm việc với ban quản lý nhà xe, nhân viên đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Công ty Tiến Oanh đã tiến hành xử lý vi phạm nhân viên với hình thức xử lý cao nhất là sa thải. Trong trường hợp có yêu cầu từ cơ quan chức năng, công ty Tiến Oanh cam kết sẽ phối hợp để xử lý đến cùng nếu có khiếu kiện từ phía hành khách đối với cá nhân tiếp viên này.

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Từ khóa:   nhà xe Tiến Oanh đời sống pháp luật

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