Theo kết quả xác minh ban đầu, trường hợp 1 học sinh nữ bị bạn đánh hội đồng đang học ở trường THCS Bình Chánh, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi. Chính quyền huyện Bình Sơn cho biết, đã chỉ đạo và giao trách nhiệm cho Phòng GD-ĐT và UBND xã Bình Chánh, làm rõ nguyên nhân của vụ đánh nhau, xử lý theo quy định.

Theo thông tin từ Zing, mới đây, trên một số trang mạng xã hội lan truyền clip dài hơn 6 phút về vụ việc 1 nữ sinh bậc THCS ở huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, bị bạn đánh hội đồng.



Nữ sinh mặc đồng phục thể dục bị bạn đánh hội đồng - Ảnh: Zing

Theo nội dung đoạn clip được phát tán, nữ sinh bị nhóm này dùng tay, chân đánh mạnh vào đầu nhưng không hề kháng cự. Thậm chí có lúc, nữ sinh bị kéo lê dưới đường, bốn nữ sinh khác lao vào đánh tới tấp. Cuối clip, nhóm nữ sinh yêu cầu nữ sinh bị đánh quỳ xuống, hứa không báo sự việc cho thầy cô, ba mẹ biết.

Nhóm này yêu cầu nữ sinh bị đánh quỳ, hứa không báo thầy cô, ba mẹ biết vụ việc - Ảnh: Pháp Luật

Đoạn clip sau khi đăng tải đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng đây là nhóm học sinh của một trường THCS trên địa bàn xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi).

Chính quyền huyện Bình Sơn đang chỉ đạo làm rõ vụ đánh nhau để xử lý theo quy định - Ảnh: Pháp Luật

Theo thông tin từ báo Pháp Luật, sáng 22/10, ông Ngô Văn Dụng - Phó chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, cho biết chính quyền huyện đã nắm được thông tin vụ việc nhóm nữ sinh ở trường THCS Bình Chánh (xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn) đánh hội đồng một nữ sinh cùng trường.

"Chúng tôi đã chỉ đạo cơ quan công an, phòng GD&ĐT huyện, UBND xã Bình Chánh phối hợp điều tra, xác định nguyên nhân dẫn đến vụ đánh nhau, để xử lý nghiêm theo quy định", ông Dụng nói.

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