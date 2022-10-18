Xác định danh tính bé trai tử vong ở thác Ma

Xã hội 18/10/2022 09:57

Cơ quan công an xác định, trước khi tử vong bé trai 12 tuổi cùng bạn bè đến khu vực vực thác Ma để chơi, nghịch nước.

Theo thông tin từ báo Người lao động, công an xã Xuân Minh, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang cho biết đã xác định được danh tính cháu bé tử vong ở Thác Ma. Cháu bé tên V.S.Đ. (12 tuổi), trú tại thôn Tân Tiến, xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình, Hà Giang), theo Lao động.

Xác định danh tính bé trai tử vong ở thác Ma - Ảnh 1
Nơi phát hiện thi thể của bé trai - Ảnh: Vietnamnet

Trước khi xảy ra sự việc, cháu Đ. cùng bạn bè lên thác Ma để trèo thác, nghịch nước. Trong lúc leo thác có thể cháu bị rơi xuống bờ kênh đập thủy lợi dẫn đến tử vong. Theo chính quyền địa phương, khu vực bé trai tử vong có ít người qua lại.

Theo thông tin từ Vietnamnet, trước đó, vào tối 13/10, người dân địa phương phát hiện thi thể một bé trai tại khu vực thác Ma, thuộc thôn Lùng Lý (xã Xuân Minh, Quang Bình). Tại hiện trường, bé trai mặc áo màu đỏ, tử vong trong tư thế nằm sấp, thành bê tông cạnh đó dính máu. 

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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