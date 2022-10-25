Tài xế bị người lạ đánh khi làm việc với kiểm lâm: Tổ công tác phát ngôn quy chụp, gây bức xúc

Xã hội 25/10/2022 11:05

Theo Chi cục Kiểm lâm Nghệ An, vi phạm của tổ trưởng, tổ công tác thuộc Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2 đến mức phải kỷ luật.

Theo thông tin từ Vietnamnet, chiều 24/10, ông Phạm Văn Thái, Trưởng phòng Tổ chức tuyên truyền và Xây dựng lực lượng, Chi cục Kiểm Lâm Nghệ An cho biết, đã yêu cầu Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2 họp và kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan trong vụ clip ẩu đả trước mặt kiểm lâm khi đội này kiểm tra một xe tải gây xôn xao dư luận nhiều ngày qua.

Tài xế bị người lạ đánh khi làm việc với kiểm lâm: Tổ công tác phát ngôn quy chụp, gây bức xúc - Ảnh 1
Người đàn ông bất ngờ lao vào đánh tài xế xe tải trước mặt kiểm lâm - Ảnh: Vietnamnet 

Theo ông Thái, ngay sau khi xảy ra sự việc, đơn vị này đã yêu cầu Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2 báo cáo sự việc, đồng thời gặp riêng từng người trong tổ công tác để làm rõ những nội dung liên quan.

Qua làm việc, đoàn công tác của Kiểm Lâm Nghệ An xác định việc Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2 việc dừng xe tải để kiểm tra truy xuất nguồn gốc lâm sản trên đường tránh Vinh là đúng quy định. 

 

 

Trong quá trình làm việc, có một người đàn ông bất ngờ đánh tài xế dẫn đến ẩu đả. Người này được xác định không liên quan đến lực lượng kiểm lâm, chỉ là người dân đi qua đường.

“Chúng tôi đã gặp từng người trong tổ công tác để hỏi thật người này là ai, có phải mình thuê không. Nếu sai thì nhận để xử lý sớm. Nhưng anh em đều bảo không quen biết. Cá nhân tôi cũng nhận định không có chuyện kiểm lâm thuê người đánh tài xế như trên mạng xã hội. Kiểm lâm tiền đâu mà thuê”, ông Thái nói.

Tuy nhiên, theo ông Thái, việc ông Trần Đức Tuấn, Tổ trưởng tổ công tác trong khi thi hành công vụ kiểm tra phương tiện đã có thái độ gay gắt, phát ngôn tuỳ tiện, mang tính quy chụp thiếu căn cứ đã tạo bức xúc cho người dân. Việc chỉ tay về phía người dân, những câu từ như “đối tượng buôn lậu chuyên nghiệp, đối tượng không đi học cũng có bằng lái xe…” của ông Tuấn là thiếu cơ sở, quy chụp và không đúng thẩm quyền. 

Nói về việc người lạ đánh tài xế khi đang làm việc với kiểm lâm, ông Phạm Văn Thái cho hay, đơn vị đã có trao đổi với cơ quan công an. “Trường hợp cần thiết sẽ làm đơn đề nghị công an vào cuộc, làm rõ danh tính đối tượng này. Quan điểm của chúng tôi là phải làm rõ, sai đến đâu xử lý đến đó”, ông Thái nói.

Tài xế bị người lạ đánh khi làm việc với kiểm lâm: Tổ công tác phát ngôn quy chụp, gây bức xúc - Ảnh 2
Cán bộ kiểm lâm và người mặc áo dân thường đuổi người trên xe ra ngoài - Ảnh: Giao Thông

Thông tin từ báo Giao Thông, trước đó, ngày 21/10, trên mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn video ghi lại sự việc một tổ công tác kiểm lâm ở Nghệ An đi xe biển xanh đang dừng kiểm tra một xe tải. Trong lúc hai bên đang nói chuyện thì một người đàn ông mặc thường phục đứng giữa hai cán bộ kiểm lâm nhảy vào tát người trên xe tải.

Thấy vậy, một người ở trên xe tải liền lao vào xô xát với người đàn ông rồi lên xe đóng cửa và cho rằng “cán bộ kiểm lâm gọi người tới đánh dân”.

Ông Hồ Sỹ Trung - Đội trưởng Đội Cơ động và PCCCR số 2 cho biết, việc đội này dừng xe tải để kiểm tra là dựa vào nguồn tin báo trên xe có dấu gỗ. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra không phát hiện thấy gỗ mà chỉ có khoai.

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