Mở phiên phúc thẩm vụ án tại Tịnh thất Bồng Lai sau 2 tuần tạm hoãn

Xã hội 01/11/2022 10:17

Ngày 2/11, TAND tỉnh Long An mở phiên tòa xem xét kháng cáo của ông Lê Tùng Vân và đồng phạm trong vụ án hình sự xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.

Theo thông tin từ báo Công Thương, Tòa án nhân dân tỉnh Long An dự kiến mở phiên phúc thẩm xem xét kháng cáo của ông Lê Tùng Vân và đồng phạm liên quan vụ án hình sự Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân xảy ra tại Tịnh thất Bồng lai vào ngày 2/11, sau 2 tuần tạm hoãn.

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Ngày 2/11, toà sẽ mở phiên phúc thẩm xem xét kháng cáo của ông Lê Tùng Vân và đồng phạm - Ảnh: Báo Công Thương

 

Để phục vụ việc xét xử, tòa triệu tập các nhân chứng, bị hại có liên quan gồm ông Nguyễn Sơn (Trưởng công an huyện Đức Hòa), ông Trương Ngọc Toàn (Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Long An), ông Trần Ngọc Thảo (pháp danh Thích Nhật Từ, Trụ trì Chùa Giác Ngộ, TP.Hồ Chí Minh). Có 5 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, liên quan tới vụ án này, ngày 28/10 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết sau khi lấy mẫu ADN của 28 người liên quan sinh sống trong hộ của bị cáo Cao Thị Cúc (ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) hay còn gọi là Tịnh thất Bồng Lai đưa đến Phân viện Khoa học hình sự tại TP.Hồ Chí Minh để giám định, bước đầu cơ quan an ninh điều tra đã có kết quả giám định ADN.

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Các bị cáo trong phiên sơ thẩm hồi tháng 10/2022 - Ảnh: Tuổi Trẻ

Cơ quan An ninh điều tra đã thông báo kết quả giám định này đến với những người liên quan sống tại Tịnh thất Bồng Lai; đồng thời nhà chức trách đang xem xét khởi tố một số người liên quan về tội Loạn luân và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên xử sơ thẩm hôm 21/7, TAND huyện Đức Hòa, Long An tuyên ông Lê Tùng Vân mức án 5 năm tù. Ba bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương cùng bị phạt 4 năm tù. Bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên lĩnh 3,5 năm tù, còn Cao Thị Cúc nhận mức án 3 năm tù cùng về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự. Sau bản án sơ thẩm, ông Lê Tùng Vân và đồng phạm gửi đơn kháng cáo.

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