Theo thông tin từ báo Pháp Luật, ngày 2/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bình Thuận đã có văn bản gửi Đoàn Luật sư tỉnh Bình Thuận, yêu cầu phân công người bào chữa cho bị can Ninh Thị Vân Anh, do sau 20 ngày bị bắt giam, cô đã không mời luật sư bảo vệ quyền lợi cho mình.

Cơ quan điều tra công bố quyết định khởi tố và lệnh bắt giam Ninh Thị Vân Anh - Ảnh: Báo VnExpress