Vụ án liên quan đến 'tiểu thư sang chảnh' Tina Dương: Công an yêu cầu cử luật sư bào chữa

Xã hội 02/11/2022 11:11

Sau khi bị tam giam, bị can Ninh Thị Vân Anh không mời luật sư bào chữa nên Cơ quan điều tra yêu cầu Đoàn Luật sư tỉnh Bình Thuận phân công người bào chữa theo qui định.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật, ngày 2/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bình Thuận đã có văn bản gửi Đoàn Luật sư tỉnh Bình Thuận, yêu cầu phân công người bào chữa cho bị can Ninh Thị Vân Anh, do sau 20 ngày bị bắt giam, cô đã không mời luật sư bảo vệ quyền lợi cho mình.

Vụ án liên quan đến 'tiểu thư sang chảnh' Tina Dương: Công an yêu cầu cử luật sư bào chữa - Ảnh 1
Cơ quan điều tra công bố quyết định khởi tố và lệnh bắt giam Ninh Thị Vân Anh - Ảnh: Báo VnExpress

 

Văn bản trên yêu cầu Đoàn Luật sư tỉnh Bình Thuận phân công người bào chữa cho người bị buộc tội là Ninh Thị Vân Anh, tên gọi khác Tina Dương, sinh ngày 1/4/1995 tại Bắc Giang; nơi thường trú huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; không có nơi cư trú ổn định.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, chiều 13/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Ninh Thị Vân Anh (27 tuổi) để điều tra về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Vụ án liên quan đến 'tiểu thư sang chảnh' Tina Dương: Công an yêu cầu cử luật sư bào chữa - Ảnh 2
Ninh Thị Vân Anh lúc bị mời làm việc tại Cơ quan điều tra Công an TP Phan Thiết, ngày 12/10 - Ảnh: Báo VnExpress

 

Trước đó, vào ngày 10/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết đã khởi tố vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, sau đó đơn vị này chuyển toàn bộ hồ sơ lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận thụ lý theo thẩm quyền, vì tang vật là chiếc ôtô 51H - 242.74, trị giá hơn 774 triệu đồng.

Do xác định có dấu hiệu tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 175 BLHS nên Công an Phan Thiết chuyển toàn bộ hồ sơ cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bình Thuận thụ lý theo thẩm quyền.

Thông tin từ VnExpress, quá trình xác minh, Công an TP Phan Thiết xác định tháng 12/2021, Công ty TNHH Thương mại Vận tải và du lịch Gia Đình Việt (TPHCM) có hợp đồng cho thuê xe tự lái với Ninh Thị Vân Anh với thời hạn cho thuê xe ba tháng từ 24/1/2022 đến 24/4/2022 với giá 45 triệu đồng.

Vụ án liên quan đến 'tiểu thư sang chảnh' Tina Dương: Công an yêu cầu cử luật sư bào chữa - Ảnh 3
Chiếc xe Ninh Thị Vân Anh thuê rồi bán chiếm đoạt tiền - Ảnh: Báo Pháp Luật

 

Sau khi hết hạn thuê xe, các nhân viên công ty liên lạc nhiều lần nhưng Vân Anh không trả. Đến tháng 6, Vân Anh điều khiển xe ra TP. Ninh Bình và bán xe này cho anh H. với giá 450 triệu đồng. Anh H. đã chuyển cho Vân Anh 390 triệu đồng. Anh H đã chuyển cho Vân Anh 390 triệu đồng. Sau đó Vân Anh về TP.HCM lên mạng đặt làm giả một giấy đăng ký ô tô biển số 51H-242.74 với giá 5 triệu đồng ra giao cho anh H, hẹn 30/6 sẽ làm thủ tục sang tên.

Đến ngày 30/6, anh Hiếu nhiều lần liên lạc với Vân Anh và yêu cầu làm thủ tục sang tên chủ xe như đã thỏa thuận thì Tina Dương né tránh không đến với nhiều lý do. Do thiếu nợ nhiều người, Vân Anh bỏ trốn vào TP.HCM và sau đó ra Bình Thuận. Quá trình điều tra, Ninh Thị Vân Anh đã thừa nhận toàn bộ hành vi lạm dụng chiếm đoạt tài sản và Ninh Thị Vân Anh đã nhiều lần nộp với tổng số tiền gần 70 triệu đồng để khắc phục.

Ngoài vụ này, Công an Phan Thiết còn nhận 3 đơn tố giác khác. Trong đó, Vân Anh được cho đã lừa một người đàn ông ở TP HCM 1,5 tỷ đồng bằng chiêu thức tự giới thiệu là con gái của quan chức cấp cao và nhắn tin câu nhử tạo lòng tin.

Mở phiên phúc thẩm vụ án tại Tịnh thất Bồng Lai sau 2 tuần tạm hoãn

Mở phiên phúc thẩm vụ án tại Tịnh thất Bồng Lai sau 2 tuần tạm hoãn

Ngày 2/11, TAND tỉnh Long An mở phiên tòa xem xét kháng cáo của ông Lê Tùng Vân và đồng phạm trong vụ án hình sự xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.

Xem thêm
Từ khóa:   Bình Thuận Tina Dương Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hotgirl Bắc Giang

TIN MỚI NHẤT

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 2 giờ 3 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 3 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 4 giờ 3 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 5 giờ 3 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 3 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 33 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?