Theo thông tin từ báo Pháp Luật, ngày 2/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bình Thuận đã có văn bản gửi Đoàn Luật sư tỉnh Bình Thuận, yêu cầu phân công người bào chữa cho bị can Ninh Thị Vân Anh, do sau 20 ngày bị bắt giam, cô đã không mời luật sư bảo vệ quyền lợi cho mình.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, chiều 13/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Ninh Thị Vân Anh (27 tuổi) để điều tra về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Văn bản trên yêu cầu Đoàn Luật sư tỉnh Bình Thuận phân công người bào chữa cho người bị buộc tội là Ninh Thị Vân Anh, tên gọi khác Tina Dương , sinh ngày 1/4/1995 tại Bắc Giang; nơi thường trú huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; không có nơi cư trú ổn định.

Ninh Thị Vân Anh lúc bị mời làm việc tại Cơ quan điều tra Công an TP Phan Thiết, ngày 12/10 - Ảnh: Báo VnExpress

Trước đó, vào ngày 10/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết đã khởi tố vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, sau đó đơn vị này chuyển toàn bộ hồ sơ lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận thụ lý theo thẩm quyền, vì tang vật là chiếc ôtô 51H - 242.74, trị giá hơn 774 triệu đồng.

Do xác định có dấu hiệu tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 175 BLHS nên Công an Phan Thiết chuyển toàn bộ hồ sơ cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bình Thuận thụ lý theo thẩm quyền.

Thông tin từ VnExpress, quá trình xác minh, Công an TP Phan Thiết xác định tháng 12/2021, Công ty TNHH Thương mại Vận tải và du lịch Gia Đình Việt (TPHCM) có hợp đồng cho thuê xe tự lái với Ninh Thị Vân Anh với thời hạn cho thuê xe ba tháng từ 24/1/2022 đến 24/4/2022 với giá 45 triệu đồng.

Chiếc xe Ninh Thị Vân Anh thuê rồi bán chiếm đoạt tiền - Ảnh: Báo Pháp Luật

Sau khi hết hạn thuê xe, các nhân viên công ty liên lạc nhiều lần nhưng Vân Anh không trả. Đến tháng 6, Vân Anh điều khiển xe ra TP. Ninh Bình và bán xe này cho anh H. với giá 450 triệu đồng. Anh H. đã chuyển cho Vân Anh 390 triệu đồng. Anh H đã chuyển cho Vân Anh 390 triệu đồng. Sau đó Vân Anh về TP.HCM lên mạng đặt làm giả một giấy đăng ký ô tô biển số 51H-242.74 với giá 5 triệu đồng ra giao cho anh H, hẹn 30/6 sẽ làm thủ tục sang tên.

Đến ngày 30/6, anh Hiếu nhiều lần liên lạc với Vân Anh và yêu cầu làm thủ tục sang tên chủ xe như đã thỏa thuận thì Tina Dương né tránh không đến với nhiều lý do. Do thiếu nợ nhiều người, Vân Anh bỏ trốn vào TP.HCM và sau đó ra Bình Thuận. Quá trình điều tra, Ninh Thị Vân Anh đã thừa nhận toàn bộ hành vi lạm dụng chiếm đoạt tài sản và Ninh Thị Vân Anh đã nhiều lần nộp với tổng số tiền gần 70 triệu đồng để khắc phục.

Ngoài vụ này, Công an Phan Thiết còn nhận 3 đơn tố giác khác. Trong đó, Vân Anh được cho đã lừa một người đàn ông ở TP HCM 1,5 tỷ đồng bằng chiêu thức tự giới thiệu là con gái của quan chức cấp cao và nhắn tin câu nhử tạo lòng tin.