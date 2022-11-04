Vào sáng ngày 4/11, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án hình sự 3 con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ về tội "Giết người".

Theo thông tin từ Infornet/Vietnamnet, liên quan đến vụ 3 con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ xảy ra ngày 30/10, tại xã Trung Hoà (huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên), vào ngày 4/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự số 68/QĐ-CSHS về tội Giết người quy định tại Điều 123, Bộ Luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Cụ thể, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản (chia quyền thừa kế đất), 3 con gái của bà Vũ Thị Đ., sinh năm 1961, ở thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, gồm: chị Đỗ Thị Định, sinh năm 1982, ở thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên; chị Đỗ Thị Điểm, sinh năm 1988, ở xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên và chị Đỗ Thị Đưa, sinh năm 1990, ở phường Nhân Hoà, Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, mang theo 1 can xăng loại 10 lít đến nhà bà Vũ Thị Đ.

Tại đây, chị Điểm đã đổ xăng xuống nền nhà gian phòng khách nhà bà Đ. rồi châm lửa đốt cháy. Hậu quả: Bà Đ., chị Điểm, chị Định, chị Đưa bị thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện. Tài sản thiệt hại do bị đốt cháy khoảng 50.000.000 đồng.

Bà Đều bị bỏng nặng sau vụ việc - Ảnh: Infornet/Vietnamnet

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, sau khi nhận được thông tin về vụ việc, lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Công an huyện Yên Mỹ phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Mỹ và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

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