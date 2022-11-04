Cứu sống kịp thời bé sinh non 31 tuần tím tái toàn thân do mẹ đẻ rơi trong nhà vệ sinh

Xã hội 04/11/2022 09:39

Sau khoảng 30 phút đến bệnh viện, sản phụ muốn đi vệ sinh và được điều dưỡng trực hỗ trợ đến nhà vệ sinh. Tuy nhiên, khi vào nhà vệ sinh, bệnh nhân bất ngờ chuyển dạ và sinh luôn em bé trong nhà vệ sinh.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, ngày 3/11, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba (Hà Nội) cho biết, các bác sĩ vừa kịp thời cấp cứu, hồi sức thành công một em bé sơ sinh đẻ rơi trong nhà vệ sinh. Trước đó, nữ bệnh nhân 41 tuổi ở Hà Nội, có thai 31 tuần được gia đình đưa đến khám vì lý do trước đó có sốt 4 ngày. Ngày 29-10, trước khi đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba khám, bệnh nhân đã đi khám sản khoa, kết quả thai nhi hoàn toàn bình thường.

Tại thời điểm nhập viện, bệnh nhân sốt nhẹ, mệt mỏi và có biểu hiện đau chân, đi lại khó khăn phải có người dìu. Bệnh nhân cho biết vẫn cảm thấy thai máy bình thường, không ho, không khó thở, bụng không đau, không thấy cơn co tử cung. 

Nghi ngờ bệnh nhân có sốt virus hoặc tình trạng nhiễm trùng, bác sĩ đã cho bệnh nhân nằm theo dõi tại phòng cấp cứu, cho truyền dịch và lấy máu làm xét nghiệm chẩn đoán.

Sau khoảng 30 phút, bệnh nhân muốn đi vệ sinh và được điều dưỡng trực hỗ trợ đến nhà vệ sinh. Tuy nhiên, khi vào nhà vệ sinh, bệnh nhân bất ngờ chuyển dạ và sinh luôn em bé trong nhà vệ sinh.

 

Cứu sống kịp thời bé sinh non 31 tuần tím tái toàn thân do mẹ đẻ rơi trong nhà vệ sinh - Ảnh 1
Cứu sống bé sinh non 31 tuần bị đẻ rơi trong nhà vệ sinh - Ảnh minh họa: TTXVN

Theo thông tin từ Vietnamplus, Tiến sỹ Trần Thị Nguyệt Nga - Trưởng Khoa Nội (Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba), Trưởng kíp trực tiếp đỡ đẻ và cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cho trẻ cho hay đến 10 giờ 30 phút ngày 29/10, bệnh nhân buồn đi tiểu được điều dưỡng trực hỗ trợ đến nhà vệ sinh, tuy nhiên khi vào nhà vệ sinh thì bệnh nhân bất ngờ chuyển dạ đẻ và sổ con ra rất nhanh. Điều dưỡng đã nhanh chóng báo gọi cấp cứu cho cả tua trực.

Ngay lập tức, bác sỹ đã kịp thời đỡ đẻ cho sản phụ, thai ngôi ngược. Khi đỡ ra trẻ sơ sinh tím tái toàn thân, ngừng tim, không thở. Các bác sỹ đã tiến hành ép tim cho trẻ đồng thời kẹp dây rốn, ủ ấm, nhanh chóng vận chuyển hai mẹ con về giường cấp cứu với sự hỗ trợ của cả kíp trực và người nhà người bệnh khác.

Sau đó các bác sỹ bệnh viện gọi xe cấp cứu 115 để vận chuyển bệnh nhân về Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Sản phụ được các bác sỹ theo dõi an toàn, tiếp tục được truyền dịch, theo dõi toàn trạng, mạch, huyết áp ổn định. Hiện tại em bé khỏe, cân nặng lúc sinh 150

Đồng Nai: Cứu kịp thời sản phụ đẻ rơi con trong nhà vệ sinh

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Sau 3 ngày nằm viện, sức khỏe sản phụ đã hồi phục và được ra viện, riêng em bé do sinh thiếu tháng nên đang được chăm sóc đặc biệt tại khoa Nhi sơ sinh và theo dõi phòng ngừa nhiễm trùng hô hấp.

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