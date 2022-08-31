Đồng Nai: Cứu kịp thời sản phụ đẻ rơi con trong nhà vệ sinh

Sau 3 ngày nằm viện, sức khỏe sản phụ đã hồi phục và được ra viện, riêng em bé do sinh thiếu tháng nên đang được chăm sóc đặc biệt tại khoa Nhi sơ sinh và theo dõi phòng ngừa nhiễm trùng hô hấp.

Theo báo Công an nhân dân đưa tin, ngày 30/8, Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai, đang tiếp tục theo dõi và chăm sóc cho một trẻ sinh non nặng 2,6 kg khi bị đẻ rơi trong nhà vệ sinh tại nhà riêng... Bé sơ sinh này là con của sản phụ M.T. (37 tuổi, ngụ TP. Biên Hòa, Đồng Nai) đã sinh non bé gái ở tuần 35.

Rất may mắn, đúng lúc này vợ chồng chị Lê Thị Nhung và anh Lê Xuân Sơn làm việc tại Khoa Gây mê hồi sức - Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai đến nhà chị gái sản phụ gần đó chơi. Nghe tin của chị T. nên cả 2 vợ chồng đã nhanh chóng đến ngay nhà chị để xem tình hình và hỗ trợ.

Chị T. cùng người nhà chăm sóc em bé trong bệnh viện - Ảnh: báo Công an nhân dân

Theo thông tin của báo Thanh Niên, được biết, đây là lần thứ 2 chị T. mang thai và thai nhi được dự kiến còn hơn 1 tháng nữa mới đến ngày sinh. Tuy nhiên, ngày 25/8, khi bị đau bụng, chị T. chỉ nghĩ có vấn đề về đường tiêu hóa nên đi vệ sinh, ai ngờ chị đã sinh luôn em bé trong nhà vệ sinh.

Thông qua điện thoại, 2 điều dưỡng được bác sĩ sản khoa của Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai chỉ dẫn thực hiện việc cắt rốn, lau khô, ủ ấm và hồi sức cho em bé. Sau đó, 2 mẹ con sản phụ được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện.

Sau 3 ngày nằm viện, sức khỏe sản phụ đã hồi phục và được ra viện, riêng em bé do sinh thiếu tháng nên đang được chăm sóc đặc biệt tại khoa Nhi sơ sinh và theo dõi phòng ngừa nhiễm trùng hô hấp.

BS Nguyễn Thị Kim Nga - Trưởng khoa Sản phụ, Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai cho biết những thai phụ có tiền căn sinh dễ cần phải đặc biệt lưu ý khi có những triệu chứng như: đau bụng từng cơn hoặc thậm chí không thấy đau bụng mà chỉ thấy vùng tử cung có những cơn gò đều đặn (2-3 cơn/10 phút), cần đến ngay bệnh viện để thăm khám xem có những dấu hiệu chuyển dạ, từ đó được nhập viện và xử trí kịp thời.

Trường hợp xảy ra đẻ rớt, trẻ có nguy cơ bị nhiễm trùng cao do môi trường không được vô khuẩn, bị ngạt hoặc bị lạnh sau sinh. Ngoài ra, người mẹ cũng có thể gặp nguy hiểm do chảy máu sau sinh, nhiễm trùng hậu sản...

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