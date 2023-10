Mới đây trên địa bàn TP.HCM đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường Vĩnh Lộc (H.Bình Chánh, TP.HCM) khiến 1 nam sinh viên tử vong.

Theo thông tin từ Zing News vào khoảng 13h30 ngày 8/11, nam thanh niên khoảng 20 tuổi lái xe máy mang biển số 62N1-794.45 trên đường Vĩnh Lộc, hướng Nguyễn Thị Tú đi Trần Văn Giàu. Khi đến trước số 1716 Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh), nam sinh viên này đã va chạm với xe máy khác.

Không may ngay lúc nam sinh viên này ngã xuống, xe tải mang biển số 61C-405.92 từ phía sau lao đến, không xử lý kịp đã cán nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Báo Thanh Niên

“Chiếc xe máy va chạm với nạn nhân đã rời khỏi hiện trường. Nạn nhân là sinh viên một trường đại học trên địa bàn”, một nhân chứng nói.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngay sau khi nhận tin báo Công an H.Bình Chánh có mặt xử lý giải quyết hiện trường. Qua khám nghiệm, công an tìm thấy trên người nạn nhân một CCCD và thẻ sinh viên mang tên Lê Minh Huy (19 tuổi, quê Long An).

Công an cũng đã lấy lời khai, trích xuất camera an ninh nhà dân xung quanh để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Thông tin MỚI vụ bé gái sơ sinh được tìm thấy trong rừng: Em bé đã tử vong Liên quan đến vụ bé gái sơ sinh được tìm thấy trong rừng, sau mọi nỗ lực cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng nên em bé đã không thể qua khỏi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-sinh-vien-19-tuoi-bi-xe-tai-can-tu-vong-tai-cho-o-tphcm-522479.html