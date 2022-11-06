Hà Nội: Rợn người trước nguyên nhân kẻ 'biến thái' thích dùng hung khí tấn công phụ nữ

Xã hội 06/11/2022 16:51

Đối tượng thường có sở thích bạo lực khi dùng tuýp sắt, gậy sắt tấn công nhiều nữ sinh ở TP Hà Nội vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Theo thông tin từ Zing News ngày 6/11, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ N.V. Huy (sinh năm 1991, tạm trú tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội) để làm rõ hàng loạt vụ dùng hung khí tấn công người đi đường trong những ngày qua.

Theo cơ quan công an, khoảng 21h30 ngày 2/11, hai nữ sinh lớp 9 trên đường đi học thêm về qua phố Hoàng Như Tiếp, quận Long Biên, Hà Nội, đã bị Huy đi xe máy vượt lên trước.

Hà Nội: Rợn người trước nguyên nhân kẻ 'biến thái' thích dùng hung khí tấn công phụ nữ - Ảnh 1
Nghi phạm N.V. Huy tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo VOV 

Khi đến đoạn trường THPT Vạn Xuân, quận Long Biên, Huy cầm bóng đèn tuýp đập ngang mặt bé gái khiến nạn nhân ngã ra đường. Nữ sinh bị thương nặng, phải phâu thuật do dập sống mũi.

Theo thông tin từ báo VOV cho biết thêm qua quá trình phối hợp điều tra, đã làm rõ đối tượng còn gây ra nhiều vụ việc tại khu vực quận trung tâm Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy… và đang được các đơn vị khẩn trương truy tìm.

Bước đầu cơ quan công an làm rõ, ngoài vụ việc gây ra ở phường Bồ Đề, trưa ngày 3/11 khi em N.H.L (đang là sinh viên năm thứ 3) ngồi chơi ở vỉa hè ngã tư Hàn Bài - Đinh Tiên Hoàng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đối tượng đã đi xe máy biển kiểm soát 18M1-3111 lao lên hè cầm gậy sắt có gắn đinh đập vào mặt khiến nạn nhân bị đa chấn thương vùng mắt.

Ngày 4/11, tại khu vực Vincom Bà Triệu, phố Thái Phiên, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đối tượng dùng dao tấn công 2 phụ nữ…

Hà Nội: Rợn người trước nguyên nhân kẻ 'biến thái' thích dùng hung khí tấn công phụ nữ - Ảnh 2
Camera ghi lại cảnh Huy dùng hung khí tấn công nữ sinh - Ảnh: Zing News 

Mở rộng điều tra, cơ quan công an làm rõ, trong tháng 10, đối tượng Huy cũng gây ra hàng loạt vụ tấn công khác bằng các loại hung khí là dao, gậy, bóng đèn… trong đó có vụ việc dùng dao cứa cổ và chém mạnh vào gáy 1 phụ nữ ở khu vực phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy (Hà Nội). Rất may tất cả các nạn nhân đều không nguy hiểm đến tính mạng. Toàn bộ vụ việc, Huy gây ra đều được cảnh báo trên mạng xã hội tạo hiệu ứng hoang mang.

Việc nhanh chóng điều tra bắt giữ đối tượng được đặt ra khẩn trương và cấp bách, nên sau khi tiếp nhận hồ sơ các vụ việc, có vụ việc nạn nhân hoang mang chưa ra trình báo… công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng lần ra dấu vết, bắt giữ đối tượng.

Cơ quan chức năng bước đầu làm rõ, đối tượng từng có 2 tiền án, vừa đi tù về, đối tượng không có dấu hiệu tâm thần và các triệu chứng bệnh lý nhưng có thói quen tấn công phụ nữ bằng hung khí bằng hành vi côn đồ. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

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