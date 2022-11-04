Va chạm mạnh với xe chở xi măng, người phụ nữ tử vong thương tâm

Xã hội 04/11/2022 10:35

Mới đây trên địa bàn TP. Vinh đã xảy ra một trường hợp tử vong thương tâm khi một người phụ nữ bị xe bồn tông chết tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, một lãnh đạo phường Cửa Nam, TP Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết: Trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ TNGT, khiến 1 người phụ nữ tử vong thương tâm.

Theo một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h chiều ngày 3/11. Thời điểm trên, xe bồn chở xi măng di chuyển trên đường Phan Đình Phùng, hướng hồ cá Cửa Nam - chợ Vinh.

Va chạm mạnh với xe chở xi măng, người phụ nữ tử vong thương tâm - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Báo Giao Thông 

Khi đi đến nút giao, xe bồn rẽ phải vào đường Phạm Hồng Thái, để di chuyển theo hướng ra cầu Cửa Tiền. Đúng lúc này, xe bồn va chạm với xe máy do chị N. T. T. (SN 1976, ở xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến chị T. tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

Ngay sau vụ tai nạn, Công an phường Cửa Nam và Công an TP Vinh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

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