Không may té xuống dòng kênh chảy xiết khi đang bắt cào cào, bé trai 7 đuối nước thương tâm.

Theo thông tin từ báo Dân Việt tối ngày 2/11, lãnh đạo xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến một bé trai 7 tuổi tử vong thương tâm tại khu vực kênh Bắc, thuộc thôn Thành Sơn.

Theo đó, nạn nhân là cháu T.D.B (SN 2015) ngụ thôn Thành Sơn, xã Xuân Hải. Trước đó, vào khoảng 16 giờ 50 phút chiều cùng ngày, sau khi tan học về nhà, cháu B. cùng với 3 người bạn khác cùng nhau bắt cào cào, châu chấu dọc tuyến kênh Bắc chảy qua địa bàn cách nhà khoảng 800 mét.

Hiện trường nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, trong lúc say mê bắt cào cào cháu B. không may rơi xuống kênh nên 3 người bạn còn lại chạy đến nhà một người dân gần đó để kêu cứu.

Mặc dù người dân gấp rút tìm kiếm, nhưng cháu B. đã tử vong. Thi thể cháu được phát hiện lúc 18 giờ cùng ngày, dưới dòng kênh Bắc.

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